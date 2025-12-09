Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura

El plasma sanguíneo corresponde a la parte líquida de la sangre al constituir cerca del 55% de su volumen y posee un color amarillento. En este se encuentran suspendidos glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Algunas de las proteínas que componen el plasma son globulinas, fibrinógeno y albúmina.

Según especialistas, algunas de las funciones de este plasma sirven para el control del sangrado y evitar algunas infecciones. Así mismo, se relaciona con el tratamiento de algunas enfermedades como regular la presión arterial, entre otras.

¿Para qué sirven las infusiones de plasma?

El plasma se utiliza cuando los pacientes tienen problemas de coagulación o para el tratamiento de algunas enfermedades hematológicas como la leucemia, anemia, hemofilia y algunos trastornos hemorrágicos.

El plasma se adquiere por medio de las donaciones de las personas en la que se utiliza una máquina para separar esta sustancia de la sangre. El artefacto obtiene el plasma y devuelve el resto de componentes sanguíneos al respectivo donante, por medio de la canalización de una vena.

Según el Centro de Transfusión de Madrid, algunos de los requisitos que se deben cumplir para donar plasma son:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Estar bien de salud.

No estar en embarazo.

Exámenes previos de tensión y hemoglobina.

Algunas de las principales necesidades al donar plasma son obtener proteínas plasmáticas que después son utilizadas como medicamentos para pacientes con enfermedades.

Riesgos al donar plasma

Según Mayo Clinic, existen algunos riesgos relacionados con la donación de plasma dentro de los cuales se alertan algunos problemas como:

Reacciones alérgicas.

Daño pulmonar y dificultad para respirar.

Infecciones como el VIH.

Infecciones por hepatitis B y C.

Plasma de personas convalecientes

También existe la transfusión de plasma de personas convalecientes en el que se utiliza el plasma de pacientes que se han recuperado de una enfermedad para ayudar a otros a recuperarse.

Esto se da gracias a que, después de que se elimina un virus del cuerpo, quedan proteínas en el sistema inmunitario de las personas que se denominan como anticuerpos.

“El plasma tiene distintas cantidades de anticuerpos que se usan para bloquear el virus que provocó la enfermedad. Es posible que el plasma con un nivel elevado de anticuerpos ayude a las personas que tienen la misma enfermedad a recuperarse”, explica Mayo Clinic.