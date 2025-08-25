¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas

El acné es un trastorno de la piel que suele ocurrir cuando los folículos pilosos se tapan de grasa y células cutáneas muertas. Algunos de los tipos de acné más comunes son los puntos negros, blancos y las evidentes protuberancias que se observan en la piel de las personas.

En algunas ocasiones, los distintos tipos de acné pueden dejar cicatrices en la piel por lo que pueden incidir en el estado emocional de las personas que poseen este trastorno.

Varios pacientes han asociado esta afección con el consumo de alimentos altos en grasas, de modo que, los especialistas han explicado la posible asociación.

Acné asociado con alimentos altos en grasas

Según la doctora Rosalind Simpson, dermatóloga de la Universidad de Nottingham, la asociación entre el crecimiento del acné y el consumo de alimentos grasosos es un error ya que la grasa de la piel está principalmente influenciada por las hormonas y la genética de cada persona.

Dentro de las causas se encuentra el aumento de andrógenos y el aumento de las hormonas masculinas, que se producen tanto en hombres como mujeres durante la pubertad. Esto provoca un aumento en la producción de sebo que, combinando con células cutáneas muertas, pueden obstruir los poros.

Así mismo, el ambiente graso también puede influir en el aumento de la proliferación de bacterias que se encuentran, de forma natural, en la piel y que provocan inflamación. Otros efectos hormonales que se pueden destacar son el síndrome de ovario poliquístico, asociado con este aumento del sebo en los poros.

"Hay quienes intentan cambiar su dieta para tratar el acné, pero las dietas restrictivas pueden ser perjudiciales, especialmente para los adolescentes, a menos que se realicen bajo supervisión médica", afirma Simpson.

Posibles causas del acné

Aunque hacen falta estudios que evidencien que la alimentación realmente no posee un aumento significativo en la producción de acné, Mayo Clinic ha desmentido algunos mitos populares sobre este trastorno. Algunos de estos son: