Especialistas relacionan el jugo de naranja con efectos saludables para el corazón

El jugo de naranja es considerado como una gran fuente de potasio, el mineral encargado de regular la presión arterial y la función celular. Aunque también es rico en vitamina C, las personas desconocen algunos de sus amplios beneficios que otorga en el cuerpo.

RELACIONADO Estudio revela asociaciones entre el Covid y periodos menstruales más largos

Beneficios del jugo de naranja

El jugo de naranja no solo es considerado como una de las bebidas más refrescantes ya que sus antioxidantes y minerales lo convierten en la mezcla perfecta para fortalecer el sistema inmunológico y mantener la salud del corazón. Según una investigación, publicada en Lipids in Health and Disease, se examinó a 129 personas que consumieron 480ml al día de jugo de naranja durante un año.

Dentro de sus resultados se destacó la reducción en los niveles de colesterol en aquellas personas que bebieron el jugo regularmente en comparación con los que no. Dentro de la investigación se explica que este jugo es rico en compuestos como flavonoides y pectina, relacionados con la absorción de grasa y el favorecimiento al organismo.

Aunque aún faltan más evidencias que logren soportar estos descubrimientos, demás estudios han revelado que este jugo tiene un impacto en la lipoproteína, asociada con problemas en el colesterol, ya que esta se relaciona con la generación de enfermedades cardiovasculares.

Presión arterial y jugo de naranja

La presión arterial alta se da cuando la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos es mayor por lo que se pueden generar problemas cardíacos y derrames cerebrales de no ser tratados a tiempo.

Investigaciones han revelado que el jugo de naranja puede ayudar a controlar la presión arterial ya que contiene diferentes compuestos como flavonoides, antioxidantes y aceites naturales que ayudan a relajar los vasos sanguíneos, mejoran su flujo y reducen la inflamación.

Ante una gran variedad de beneficios, los especialistas instan a tener un consumo moderado de este jugo, pues se estima que una porción estándar contiene alrededor de 24 gramos de azúcar natural que se puede acumular si se consume en exceso.