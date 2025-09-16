CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estudio revela asociaciones entre el Covid y periodos menstruales más largos

La investigación reveló el impacto que el virus tiene sobre el ciclo natural y la posible deficiencia de hierro en el cuerpo.

Foto: Freepik
Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
07:00 p. m.
Las mujeres que padecen Covid prolongado podrían enfrentarse a un impacto adicional en su salud reproductiva. Un estudio realizado en el Reino Unido reveló que muchas de ellas presentan menstruaciones más largas, abundantes y con mayor sangrado entre periodos.

Esta condición, además, las expone a un riesgo mayor de sufrir deficiencia de hierro, lo que intensifica síntomas comunes como fatiga, mareos y dificultad para respirar.

Los hallazgos surgieron de una encuesta realizada a más de 12.000 mujeres, de las cuales más de 1.000 padecían Covid persistente.

Según los investigadores, la severidad de los síntomas no solo se mantiene con el tiempo, sino que también fluctúa a lo largo del ciclo menstrual, empeorando en los días previos y durante la menstruación.

Vínculo entre hormonas, inflamación y síntomas persistentes

El análisis incluyó pruebas preliminares de sangre que mostraron inflamación en el revestimiento uterino y niveles elevados de la hormona dihidrotestosterona, factores que podrían explicar las menstruaciones más abundantes. Sin embargo, los especialistas aclararon que no se halló evidencia de que el Covid prolongado dañe la función ovárica.

La investigación, publicada en Nature Communications, apunta a un efecto bidireccional ya que el Covid prolongado altera la menstruación y, a su vez, los cambios hormonales durante el ciclo influyen en la gravedad de los síntomas.

“Esperamos que esto nos permita desarrollar tratamientos realmente específicos para mujeres con Covid persistente que sufren trastornos menstruales”, explicó la doctora Jacqueline Maybin, ginecóloga de la Universidad de Edimburgo.

Posibles tratamientos y un impacto global

La doctora Viki Male, del Imperial College de Londres, señaló que los antiinflamatorios ya utilizados para tratar menstruaciones abundantes podrían ser una opción para quienes sufren estos efectos asociados al Covid prolongado.

Actualmente, se estima que más de 400 millones de personas en el mundo padecen o han padecido esta condición. Solo en Inglaterra, casi 2 millones de habitantes afirman experimentar síntomas persistentes.

Con más de 200 dolencias registradas desde confusión mental y dolores de cabeza hasta problemas digestivos, los investigadores insisten en la urgencia de comprender cómo estas se ven potenciadas en mujeres en edad reproductiva.

El estudio abre la puerta a un abordaje médico diferenciado por género y refuerza la necesidad de considerar la salud menstrual como parte integral de la atención a pacientes con Covid prolongado.

