Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos

Envejecer no siempre significa perder vitalidad. Por el contrario, la ciencia y la experiencia cotidiana muestran que existen pequeñas pruebas que revelan si el cuerpo y la mente mantienen su capacidad de adaptación.

Desde la forma en que las personas se levantan del suelo hasta su habilidad para cambiar de opinión, estas señales pueden predecir mejor el bienestar futuro.

El cuerpo como un sistema integrado

Un ejercicio tan simple como sentarse en el suelo con las piernas cruzadas y levantarse sin usar manos, rodillas ni apoyos, conocido como la prueba de sentarse y levantarse, se ha convertido en un predictor de longevidad.

Quienes logran hacerlo después de los 50 años demuestran coordinación, equilibrio y lo que los especialistas llaman “reserva funcional”. La capacidad de que todos los sistemas del cuerpo trabajen de forma integrada, retrasando el desgaste natural de la edad.

Dormir bien es otro indicador clave. Conciliar un sueño reparador sin medicación significa que los ritmos circadianos, las hormonas y las respuestas al estrés permanecen en equilibrio.

Mientras muchos recurren a melatonina o a consultas nocturnas en internet, quienes duermen de forma natural obtienen la verdadera reparación celular que sostiene la salud a largo plazo.

Mente flexible y vida social activa

El envejecimiento saludable también se refleja en la mente. Cambiar de opinión sobre temas relevantes, incluso después de décadas de mantener una postura, demuestra plasticidad cognitiva, la capacidad de aprender y desaprender, algo mucho más complejo que solo adquirir nuevos conocimientos.

Las amistades intergeneracionales cumplen un rol silencioso pero vital. Rodearse de personas de distintas edades evita el aislamiento, enriquece culturalmente y mantiene la mente activa.

Lo mismo ocurre con la disposición a ser principiante: aprender un nuevo deporte, un idioma o una habilidad manual fortalece la neuroplasticidad, aunque el resultado no sea perfecto.

Otros signos, como seguir conversaciones en un restaurante ruidoso o planear proyectos con un horizonte de cinco años, reflejan que tanto la memoria como la motivación permanecen vivas.

Al final, envejecer bien no se trata de negar la edad, sino de mantener la curiosidad, la conexión social y la confianza en el futuro.