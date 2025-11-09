Especialistas sugieren trucos para lograr un sueño reparador en la noche

El descanso es fundamental para el bienestar general por lo que las interrupciones de este podrían estar asociado con malestares en el estado de ánimo y la concentración en el día. Aunque parece ser una tarea sencilla, una gran cantidad de personas no logra obtener un descanso adecuado durante las noches.

Según la OMS, los problemas de sueño perturban significativamente el proceso activo de aprendizaje de las personas. Estudios han demostrado que los jóvenes se encuentran relacionados con problemas de descanso nocturno por lo que especialistas han revelado una serie de consejos para lograr una optimización en este proceso.

Consejos para lograr un mejor sueño nocturno

Según Mayo Clinic, lograr una optimización de sueño puede lograrse por medio de sencillos cambios en los hábitos diarios. Algunos de estos están relacionados con la alimentación, cambios en el ambiente y actividades físicas.

Ejercicio diurno

Los especialistas hacen énfasis en la importancia de implementar una adecuada rutina de ejercicios durante el día, pues solo basta con realizar 30 minutos de ejercicio moderado, al menos tres veces a la semana. No obstante, se recomienda que las personas no hagan rutinas de ejercicio por lo menos tres horas antes de acostarse a dormir.

Alcohol y cafeína

Estos componentes, presentes en diferentes productos como el café, té, chocolate, entre otros, podrían lograr una interferencia en el sueño de las personas. Por esto, se recomienda a los sujetos que tienen problemas para dormir que eviten el consumo de estos productos, incluido el tabaco, antes de dormir.

Adecuaciones en los espacios

Así mismo, los expertos sugieren realizar cambios en los espacios en donde se busca conciliar el sueño. Esto se puede realizar por medio de la adecuación de las luces al reducir su intensidad y apagar los aparatos electrónicos entre 30 y una hora antes de dormir ya que esto puede aumentar la liberación de melatonina.

Alimentación adecuada

La ingesta de alimentos pesados en la noche también puede incidir en la sensación de indigestión, aquella relacionada con el insomnio. Por esto, se recomienda alimentarse con comidas suaves y ligeras en la noche.