¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos

Los especialistas revelaron algunos factores de suma importancia para tener en cuenta en este cálculo.

septiembre 10 de 2025
11:06 a. m.
Las personas suelen tener dilemas sobre el peso adecuado que deben obtener con respecto a la altura que poseen. Aunque dicho cálculo se realiza bajo una fórmula matemática, científicamente sugerida, esta medición suele depender de diferentes factores como el estilo de vida, condición de salud, entre otras características de cada persona.

¿Cómo medir el peso ideal según la altura?

Según investigaciones, calcular el índice de masa corporal suele ser una herramienta útil para lograr determinar el peso ideal de las personas dependiendo de su estatura. No obstante, científicos han determinado que este cálculo no tendría en cuenta algunos factores de suma importancia como la distribución de la grasa, enfermedades como diabetes, problemas de tiroides, entre otros padecimientos.

Un estudio, publicado en The Lancet Diabetes & Endocrinology, recomendó analizar considerar marcadores adicionales a la hora de medir el índice de masa corporal como la circunferencia de la cintura y el porcentaje de grasa corporal. Según la fórmula universal, el IMC se calcula dividendo el peso en kilogramos entre el cuadrado de la altura en metros.

No obstante, también es importante tener en cuenta otros factores como la distinción entre la masa muscular magra y la grasa corporal. Así mismo, los investigadores han alertado sobre los riesgos de basarse únicamente en este índice ya que podría pasar por alto algunos riesgos cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades metabólicas.

Demás investigaciones recomiendan basarse en otros factores como: circunferencia de la cintura, índice cintura - cadera, porcentaje de grasa corporal y el índice de forma corporal.

Rangos de peso saludable

La genética y los estilos de vida suelen influir en estos tipos de rangos, pues pueden variar de manera significativa. Sin embargo, existen algunos parámetros estándar para lograr comprender mejor estas medidas.

  • 157 cm: 47 - 61 kg (104 - 135 lb)
  • 167 cm: 53 - 68 kg (118 - 150 lb)
  • 178 cm: 60 - 79 kg (132 - 174 lb)
