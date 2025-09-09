El ranking de los 5 quesos más saludables para las dietas

El queso, uno de los alimentos más populares del mundo, ha sido a menudo relegado en las dietas saludables por su contenido de grasas y calorías.

Sin embargo, un creciente cuerpo de evidencia científica y diversas investigaciones han demostrado que no todos los quesos son iguales.

De hecho, ciertos tipos ofrecen una gran cantidad de beneficios nutricionales, convirtiéndolos en aliados perfectos para una alimentación balanceada.

Ranking de los 5 quesos más saludables para incluir en las comidas

Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), el requesón o cottage cheese es uno de los quesos más recomendados por su bajo contenido de grasa y su alto valor proteico, con 11 a 13 gramos de proteína por porción y menos de 4 gramos de grasa total.

Esta característica lo convierte en un alimento ideal para deportistas y personas que buscan aumentar su masa muscular.

Además, su textura ligera y fresca lo hace versátil para ensaladas o como un snack saludable.

El queso feta, tradicional de Grecia, es otra excelente opción. De acuerdo con el National Institutes of Health, este queso, elaborado con leche de oveja, contiene menos lactosa que otros lácteos, lo que facilita su digestión, especialmente para personas con intolerancia parcial a la lactosa.

Aunque es rico en sodio, el queso feta es bajo en calorías y una fuente importante de proteínas, fósforo, hierro y vitaminas A y B6, esenciales para la salud digestiva y el fortalecimiento del sistema inmune.

¿Cuáles son los quesos más saludables para incluir en la dieta?

La mozzarella, el rey de las pizzas, no solo es deliciosa sino también nutritiva.

Una revisión científica publicada en la revista Microorganisms documentó la presencia de cepas probióticas activas en la mozzarella fresca, que contribuyen a una flora intestinal sana.

Además, este queso, especialmente el de tipo fresco, es una fuente rica en calcio (con más de 730 mg por porción) y magnesio, minerales cruciales para la salud ósea y el buen funcionamiento muscular.

El queso de cabra también ha ganado popularidad en el mundo de la nutrición. Estudios demuestran que es más fácil de digerir que los quesos de vaca, ya que sus glóbulos de grasa son más pequeños y contiene menos lactosa.

Además, es rico en calcio, fósforo y probióticos que ayudan a mejorar la salud intestinal y el sistema inmunológico.

Un análisis reciente publicado en el Indian Journal of Dairy Science también destaca el paneer, un queso popular en la cocina india, por su alto contenido de vitaminas A y D.

¿Cómo impacta el consumo de quesos saludables en el organismo?

Incluir quesos saludables en la dieta no solo aporta un gran sabor, sino también beneficios tangibles para la salud.

La clave, como en todo, reside en la moderación y la elección inteligente. El consumo de estos quesos, en el marco de una alimentación equilibrada, puede contribuir a una mejor salud digestiva, fortalecer el sistema óseo y muscular, e incluso ayudar a controlar el peso, debido a su alto contenido proteico que genera una sensación de saciedad.

Investigaciones de la Universidad Soochow en China han sugerido que el consumo regular de queso podría incluso disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en hasta un 18%.

Por lo tanto, no es necesario eliminar este delicioso alimento de su dieta. La elección de los quesos saludables adecuados puede ser la clave para disfrutar de sus beneficios sin remordimientos.