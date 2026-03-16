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Estrés y falta de sueño: dos de las posibles causas detrás de la parálisis facial

Investigaciones han detectado que dichos factores pueden generar un deterioro en la inmunidad del cuerpo.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

marzo 16 de 2026
11:45 a. m.
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La parálisis facial de Bell es una afección que causa debilidad repentina en los músculos de un lado de la cara. Pese a que esta se da a corto plazo y mejora en unas semanas, hace que una mitad del rostro se vea caído al generar que la sonrisa se vea hacia un lado y resulte complicado cerrar el ojo afectado.

Según expertos de Mayo Clinic, se cree que la afección es causada por la hinchazón e irritación del nervio que controla los músculos de un lado del rostro. Los síntomas mejoran con el plazo de varias semanas, de modo que, la recuperación completa se da totalmente en un tiempo de seis meses.

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¿Cuáles son las causas de esta parálisis?

Pese a que no se conocen las razones exactas de esta afección, a menudo se relaciona con una infección viral. Algunos de estos son el herpes labial o genital, varicela, culebrilla, herpes zóster, infecciones por citomegalovirus, gripe, parotiditis y enfermedades respiratorias.

Esta parálisis se presenta en personas entre los 14 y 45 años. Según una investigación del National Institute of Neurological Disorders and Stroke, se ha identificado que algunos de los principales factores de riesgo contemplan el embarazo, preeclampsia, obesidad, presión arterial alta, diabetes y enfermedades en las vías respiratorias superiores.

Así mismo, el estudio identificó que algunos de los posibles desencadenantes de la enfermedad también incluye una infección viral inactivada, debilidad en la inmunidad del cuerpo debido al estrés, la falta de sueño o un traumatismo físico, infección de un nervio facial y daño en la vaina de mielina.

¿Cuáles son las complicaciones de la parálisis facial?

Según Mayo Clinic, la recuperación de la parálisis facial puede incluir algunas complicaciones, tales como: daño irreversible del nervio facial, crecimiento irregular de las fibras nerviosas que causa contracciones involuntarias de algunos músculos cuando se intenta mover otros y ceguera parcial o completa del ojo cuando se genera excesiva sequedad.

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Posibles tratamientos

Los tratamientos manejan medicamentos como corticosteroides, antivirales, analgésicos y gotas oftalmológicas. La fisioterapia también puede mejorar la función del nervio facial al disminuir el dolor.

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