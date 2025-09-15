¿Por qué han aumentado las extracciones de implantes mamarios en Estados Unidos?

El aumento de mamas es el procedimiento mediante el cual se aumenta el tamaño de los senos. También conocido como mamoplastia, consiste en colocar implantes bajo el tejido mamario de los músculos del pecho.

Pese a que esta práctica tomó mayor fuerza en las últimas décadas, hoy en día aumentan los casos de mujeres que se realizan la correspondiente extracción de dichos implantes.

Aumenta en la extracción de implantes mamarios

Según los datos de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos (ASPS, por sus siglas en inglés), se logró observar un crecimiento constante entre los años 2020 y 2023 sobre la extracción de estos.

Aunque las cifras se regularon, este tipo de procedimientos representan el 2% de las cirugías plásticas que se realizan en Estados Unidos.

Mayo Clinic anunció algunos de los riesgos más importantes a la hora de contemplar la idea de realizarse un aumento de senos, dentro de los cuales se encuentran: tejido cicatricial que distorsiona la forma del implante mamario, que se conoce como contractura capsular, dolor en las mamas, infección, cambios de sensibilidad en los pezones y en las mamas, cambios en la posición de los implantes y fuga o rotura en el implante.

Según la La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, se ha descubierto un posible vínculo entre estos implantes y el linfoma denominado como anaplásico de de células grandes relacionado con el implante mamario.

“La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos cree que las mujeres con implantes mamarios de superficies texturizadas tienen un riesgo muy bajo, pero mayor, de desarrollar un linfoma anaplásico de células grandes relacionado con el implante mamario”, explica Mayo Clinic.

Impacto de la desinformación sobre las prótesis mamarias

No cabe duda que la influencia de las redes sociales es fundamental en cientos de mujeres que, al seguir modas, se realizan diferentes procedimientos estéticos que pueden comprometer su salud.

Por esto, la extracción de los implantes mamarios ha tomado mayor relevancia en el mundo del espectáculo, pues hoy en día son más las figuras públicas que aceptan haberse realizado dicho procedimiento por salud y estética.

Sin embargo, es importante consultar con un médico especialista, pues expertos alertan sobre el impacto de los testimonios falsos a la hora de tomar una decisión sobre el tamaño adecuado de los implantes y su respectiva extracción.