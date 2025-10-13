CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estudio reveló que las mujeres tienen mayor riesgo genético de sufrir de depresión

Los resultados de un estudio mostraron que las mujeres presentan casi el doble de marcadores genéticos vinculados a la depresión.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
11:00 a. m.
Un reciente estudio científico reveló que las mujeres tienen un riesgo genético significativamente mayor que los hombres de padecer depresión clínica.

Estudio reveló que las mujeres son más propensas a sufrir de depresión

La investigación, liderada por el Instituto Berghofer de Investigación Médica en Australia, analizó el ADN de casi 200.000 personas diagnosticadas con depresión para identificar los marcadores genéticos asociados con esta enfermedad.

Los resultados, publicados en la revista Nature Communications, muestran que las mujeres presentan casi el doble de marcadores genéticos vinculados a la depresión en comparación con los hombres.

En concreto, los investigadores hallaron cerca de 13.000 marcadores genéticos asociados a la depresión femenina, frente a 7.000 encontrados en los hombres.

“La evidencia indica que el componente genético de la depresión es mayor en las mujeres”, explicó Jodi Thomas, una de las autoras del estudio.

Según la experta, estos hallazgos ofrecen una visión más clara de las causas biológicas de la enfermedad y “abren la puerta a tratamientos más personalizados” según el sexo del paciente.

La investigación también sugiere que estas diferencias genéticas podrían estar relacionadas con la mayor frecuencia de síntomas metabólicos en mujeres con depresión, como las alteraciones de peso o los cambios en los niveles de energía.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de parecer de depresión entre hombres y mujeres?

Por su parte, la investigadora Brittany Mitchell señaló que los resultados podrían marcar un antes y un después en la forma en que se aborda el tratamiento de la depresión femenina, promoviendo estrategias médicas más adaptadas a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

Cabe mencionar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión, una condición que sigue siendo una de las principales causas de discapacidad global.

