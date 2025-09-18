El costo de ser "fuerte": Los mandatos de género aumentan el riesgo de depresión en los hombres

En un mundo donde la salud mental se ha posicionado como un tema central, una grave crisis afecta a una parte significativa de la población, a menudo en silencio.

Los hombres enfrentan un problema de salud pública con profundas repercusiones sociales y económicas: el riesgo de depresión y suicidio en los hombres.

La psiquiatra Laura Villamil, en un reciente análisis, ha alertado sobre cómo los estereotipos de género tradicionales no solo obstaculizan la búsqueda de ayuda profesional, sino que también perpetúan una crisis que cobra vidas y tiene un alto costo para la sociedad.

¿Por qué los hombres no buscan apoyo psicológico?

La investigación de la Dra. Villamil resalta que la reticencia de los hombres a buscar terapia o apoyo psicológico se debe a un conjunto de "mandatos" masculinos que les exigen ser fuertes, autosuficientes y tener el control de sus emociones.

La depresión, con sus síntomas de impotencia y falta de control, choca de frente con estas expectativas, lo que lleva a muchos hombres a percibirla como una señal de debilidad incompatible con su masculinidad.

Este conflicto interno es un factor de riesgo para la salud mental, al obligar a los hombres a reprimir sus sentimientos.

Muchos hombres reportan sentimientos de incompetencia e incapacidad en comparación con su situación antes de la depresión

El alto precio de los estereotipos de género

Este silencio forzado tiene consecuencias devastadoras. El estigma social asociado a la salud mental hace que pedir ayuda se perciba como un acto "poco varonil", lo que puede llevar a la ridiculización o al rechazo por parte de su entorno.

Además, para muchos hombres, la depresión se percibe como una amenaza directa a su rol de proveedores familiares, lo que aumenta la presión y los sentimientos de inutilidad.

Es este mismo tabú el que eleva el riesgo de depresión y suicidio en los hombres. A nivel global, la estadística es alarmante: aproximadamente el 75% del millón de muertes anuales por suicidio en el mundo corresponde a hombres.

Según la experta, el suicidio en hombres puede entenderse como el resultado trágico de una incapacidad para expresar emociones de manera saludable.

Los hombres que intentan suicidarse pueden elegir la muerte en lugar de revelar su estado.

En lugar de mostrar tristeza o miedo, que se perciben como "débiles", algunos optan por la rabia o la violencia, o en el peor de los casos, por un acto extremo para silenciar las emociones que ya no pueden contener. Es fundamental desmantelar estos mitos de género y fomentar una cultura donde la vulnerabilidad sea vista como una fortaleza.