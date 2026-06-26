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Impuestos del 100% podrían aplicarse a productos europeos en EE. UU., advirtió Trump

El republicano señaló que podría anular los acuerdos comerciales con países del viejo continente que insistan en aplicar el impuesto sobre servicios digitales.

Donald Trump presidente de Estados Unidos (5)
Foto: AFP

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AFP

junio 26 de 2026
10:16 p. m.
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La amenaza de aranceles del 100% podría dinamitar las relaciones económicas entre Estados Unidos y el continente europeo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum definitivo: impondrá gravámenes del 100% a todas las mercancías importadas desde cualquier nación europea que decida aplicar impuestos a los servicios digitales, una advertencia que mantiene la firme promesa de invalidar de forma automática los tratados comerciales vigentes con los países infractores.

La contundente advertencia se hizo pública a través de su plataforma Truth Social. En su mensaje, el líder republicano denunció que "muchos países europeos están debatiendo la aplicación inminente de un impuesto sobre los servicios digitales dirigido contra empresas estadounidenses", y sentenció que algo así tendría una "respuesta inmediata”.

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Acuerdos comerciales con Europa podrían verse afectados:

La escalada de tensiones fractura un escenario que parecía pacificado apenas 24 horas antes, cuando los Estados miembros de la Unión Europea ratificaron un tratado comercial bilateral negociado con Washington durante el año pasado.

El acuerdo establecía un tope del 15% a los gravámenes aplicados a las importaciones provenientes de territorio europeo. Sin embargo, estaría en riesgo ante las demandas de la Casa Blanca.

Trump critica, ahora, las barreras no arancelarias, centrando sus ataques en el marco regulatorio de la Unión Europea sobre tecnología y medio ambiente, normativas que, según su criterio, bloquean las exportaciones de origen estadounidense.

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Europa ya contestó a las amenazas de Trump:

La réplica desde Bruselas no se hizo esperar. Un portavoz de la Comisión Europea advirtió que el bloque comunitario responderá de manera "rápida y con determinación" en caso de que Washington ejecute lo que calificaron como "medidas unilaterales" e "injustificadas".

El choque no es un hecho aislado en la estrategia de la administración Trump. En su ofensiva contra el impuesto sobre los servicios digitales de las grandes tecnológicas, el presidente norteamericano ya había dirigido una amenaza similar de aranceles del 100% contra las importaciones de vino francés, presionando directamente a París para echar la medida atrás.

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