Preocupante panorama sobre el cáncer: casos podrían aumentar un 70% en pocos años

Los expertos hicieron recomendaciones para que esto no ocurra. Además, se conoció Colombia cuánto del PIB invierte en esta área.

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
06:34 p. m.
El cáncer causa diez millones de muertes al año en América Latina, cifra que aumentará según expertos, quienes les piden a los países priorizar el diagnóstico temprano y garantizar la financiación de tratamientos.

Los expertos insisten en que el cáncer debe ser un proyecto de Estado. En Lima (Perú) se está llevando a cabo el Seminario Educativo Oncológico para América Latina, en el que se han revelado cifras importantes.

Casos de cáncer aumentarían un 70% en 2030

Se estima que para 2030 aumenten los casos de cáncer en un 70% por causa de diferentes factores, entre ellos el aumento en la longevidad. Es decir, hay peligro por un crecimiento acelerado de la patología. Otros aspectos relevantes son el contacto con determinados ambientes, como lo son los de fumadores o en los que hay alcohol.

Este panorama generará un mayor gasto en el sistema de salud en los países de América Latina. Actualmente, Colombia invierte 8.1% del PIB en esta área.

El mensaje de los expertos

“La posibilidad de sentarse con los ministerios, con planeación nacional, los ministerios de salud, la industria farmacéutica, las sociedades científicas y otros actores, para maximizar la atención de cáncer de manera integral”, sostuvo la directora de Política Pública de Oncología de Pfizer, Isabella Grueso.

El diagnóstico temprano es clave para la prevención, según lo mencionado por Grueso. Por su parte, Luis Alberto Suárez, director médico de Latam Pfizer, declaró: “Debe haber múltiples actores dentro de esa política de salud para crear finalmente un proyecto de país que lleve al control y al buen manejo de la enfermedad”.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que en 2022 hubo más de 4.2 millones de casos nuevos. El pronóstico es que para 2045 haya un aumento del 60%, llegando a más de 6.7 millones.

En el continente, los tipos de cáncer más diagnosticados para hombre son: próstata, pulmón, colorrectal y vejiga. Mientras que en mujeres son: mama, pulmón, colorrectal y útero.

