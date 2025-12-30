CANAL RCN
Salud y Bienestar

Ministerio de Salud anunció incremento en la UPC para régimen subsidiado y contributivo

El Ministerio de Salud indicó que el aumento del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) superará los 11,6 billones de pesos.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
06:48 p. m.
El Ministerio de Salud anunció un incremento de la UPC para el 2026, el valor que paga el Estado por los servicios de salud. Habrá menos plata para las EPS del régimen contributivo y aumentó los ingresos para las de régimen subsidiado.

Según indicó el ministerio, la Comisión Asesora recomendó un incremento de la UPC del 9,03 % para el régimen contributivo y del 16,49 % para el régimen subsidiado.

"Esta diferencia responde al cumplimiento de las órdenes de la Honorable Corte Constitucional orientadas a equiparar la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen
contributivo, de conformidad con lo establecido en la Sentencia T-760 de 2008, el Auto 411 de 2016, el Auto 007 de 2025 y el Auto 2049 de 2025".

Agregó el ministerio que el aumento total será del 12.94%, es decir, recursos de 11.6 billones de pesos, pasando de $89.8 billones en 2025 a más de $101.3 billones para 2026.

"Terminamos el 2025 con una ejecución de la UPC de 89.8 billones de pesos. Con estos 11.6 billones de pesos adicionales por estos incrementos, el próximo año se entregarán a las EPS 101.3 billones, recursos sustanciales, es decir, el 12.94% adicional, crecerán los recursos de la UPC de manera global para ambos regímenes", afirmó Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social.

El incremento de la UPC se refleja en los contratos de prestación de servicios con hospitales y clínicas, que son las entidades encargadas de la atención directa a los usuarios del sistema de salud.

