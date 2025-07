Cámaras de bronceado: expertos explican los riesgos para la salud

Las cámaras de bronceado son dispositivos que emiten radiación ultravioleta para simular los efectos solares. Con estas cámaras se logra un bronceado artificial por lo que dichas lámparas emiten diferentes rayos UVA y UVB que estimulan la producción de melanina, un pigmento esencial para que la piel se oscurezca.

Aunque estos dispositivos manejan dosis controladas de radiación, especialistas han hecho esencial énfasis en los riesgos que se podrían generar en la piel de las personas.

Riesgos sobre el uso de cámaras de bronceado

Según Dawn Davis, doctora especialista en dermatología de Mayo Clinic, no existe ningún tipo de cámara de bronceado que no sea peligroso y no genere daños en el estado de la piel de las personas.

Aunque han surgido rumores sobre la disminución de los riesgos al someterse a dichos sistemas a diferencia de la exposición a los rayos del sol, la especialista recalcó que la exposición a la luz ultravioleta es igual de peligrosa en ambos casos.

Esta radiación no solo causaría un envejecimiento prematuro ya que también está asociada con el aumento en los riesgos de cáncer de piel, incluido el melanoma que, según la especialista, es el más mortal.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos exige que, en Estados Unidos, las cámaras de bronceado muestren una etiqueta de advertencia para restringir el uso de éstas en menores de 18 años.

Protección de los rayos solares

Otro de los mitos corresponde al uso de las cámaras de bronceado, previo a una exposición solar. No obstante, la especialista recalcó que esto es falso por lo que existen verdaderas alternativas para contrarrestar los efectos negativos del sol.

“La mejor manera de evitar las quemaduras de sol durante esas vacaciones soleadas es aplicarse un protector solar de amplio espectro, con factor de protección solar (FPS) de por lo menos 30, y volver a aplicarlo con frecuencia. La máxima protección para la piel se logra al combinar el protector solar con un sombrero de ala ancha, gafas de sol y ropa protectora contra el sol”, explicó la doctora.

Aunque son mayores los riesgos de exponerse a este tipo de rayos, Davis recalcó que los bronceados a base de atomizadores o lociones artificiales pueden ser una mejor alternativa. Sin embargo, hace hincapié en el uso de protector solar ya que dichas sustancias no protegen de los rayos ultravioleta.