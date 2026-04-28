Informe revela que aumentó el gasto de los hogares colombianos para comprar medicamentos

La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF) entregó detalles sobre la primera edición del informe DATASCIF, exponiendo el comportamiento del mercado farmacéutico y haciendo una radiografía en cuanto al acceso a medicamentos, comercio exterior y participación de la industria nacional en el sistema de salud.

El reporte señala que, por un lado, persiste una percepción ciudadana de disminución en la entrega de medicamentos. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el gasto pasó de 28.8 billones de pesos a 31.7 billones, lo que se tradujo en un crecimiento del 10.07 %.

Los medicamentos que más compran tras la no entrega

Uno de los principales hallazgos del informe tiene que ver con el aumento del gasto directo de los hogares en medicamentos. Pasó de 91.200 pesos en 2021 a 108.000 pesos per cápita al cierre de 2024. Es decir, un aumento del 18.4 %.

El incremento se refleja especialmente en categorías consideradas esenciales. Por ejemplo, los analgésicos registraron un crecimiento del 25 %, mientras que los antidiabéticos orales presentaron alzas superiores al 79 %.

Colombia importa más de lo que exporta: hay dependencia

Adicionalmente, los expertos identificaron presiones estructurales asociadas a cambios epidemiológicos y dificultades en la entrega oportuna de tratamientos, aspectos que se evidencian en un grupo de cinco medicamentos priorizados.

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Con respecto al comercio exterior, se halló una creciente dependencia de productos farmacéuticos importados. Para 2025, el sector presentó un déficit de 3.534 millones de dólares, indicador que refleja que Colombia importa significativamente más medicamentos de los que exporta.

El informe también examinó el comportamiento de las importaciones y advirtió sobre la vulnerabilidad frente a eventuales crisis sanitarias o logísticas internacionales.

A pesar de los desafíos, se resalta el papel de la industria farmacéutica nacional en el abastecimiento del mercado. El sector genera alrededor de 60.000 empleos directos, con más del 90 % de contratos a término indefinido. Además, aporta el 12.4 % del PIB industrial, participa con el 62 % de las unidades comercializadas en el país y representa el 29 % del valor total del mercado farmacéutico.