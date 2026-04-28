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Colombia reduce en más del 30% los casos de malaria: ¿cómo se detecta la enfermedad?

El Ministerio de Salud reveló los porcentajes de mejora en cuanto a la detección y prevención de la enfermedad.

Foto: ChatGPT
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Noticias RCN

abril 28 de 2026
12:05 p. m.
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La malaria es una enfermedad causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados.

Según Mayo Clinic, la malaria es poco común en climas templados, pero sigue siendo común en climas de países tropicales y subtropicales. Cifras oficiales han estimado que, cada año, cerca de 290 millones de personas se infectan con malaria y más de 400.000 mueren por la enfermedad.

En Colombia, el Ministerio de Salud dio a conocer que se han logrado reducir el 37,9% de los casos al mejorar la detección de la infección y dar un tratamiento oportuno a los pacientes.

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Panorama de la malaria en Colombia

Según la entidad, el país ha mejorado en la detección temprana de la malaria por lo que esto permite iniciar tratamiento a tiempo y reducir la transmisión. En 2025 el 46,5% de los casos fueron detectados en las primeras 48 horas a diferencia del 2023 con un porcentaje del 37,1%.

Más del 95% de los pacientes diagnosticados comenzaron sus tratamientos en menos de 24 horas por lo que se reduce el riesgo de complicaciones y también contribuye a un mayor control de la enfermedad.

Según el Ministerio, la estrategia de Colaboradores Voluntarios ha sido fundamental para llegar a varias de las zonas más apartadas del país. En 2025, cerca de uno de cada tres casos fue detectado a través de la red comunitaria.

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¿Cuáles son los municipios con mayor riesgo?

La entidad precisa que el país mantiene importantes desafíos ya que cerca del 66% de los municipios presenta riesgo de transmisión. Algunas de las zonas con mayores riesgos son la Costa Pacífica y el Bajo Cauca en donde las condiciones de acceso son un factor clave.

“Ante este panorama, se continúan fortaleciendo acciones para ampliar el acceso a pruebas rápidas, garantizar tratamiento oportuno, mejorar la vigilancia epidemiológica y reforzar el control del mosquito transmisor”, puntualizó la entidad.

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