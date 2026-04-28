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Disidencias pidieron perdón en un panfleto tras la masacre de Cajibío que dejó 20 inocentes muertos

Familias enteras salieron a despedir a 11 de las 20 víctimas del atentado atribuido a las disidencias de Iván Mordisco.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
09:31 p. m.
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La vereda La Pedregosa, en zona rural de Cajibío, amaneció con un silencio distinto, uno pesado, profundo y doloroso.

No era un día cualquiera. Todo el pueblo salió a despedir a 11 de los 20 inocentes asesinados en el atentado terrorista perpetrado el pasado sábado y atribuido a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

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De las 20 víctimas mortales, 11 eran de esta vereda, campesinos, personas trabajadoras que no tenían armas ni hacían parte de ningún grupo armado.

Hoy, sus familias exigen algo simple pero urgente: que cese la violencia en el departamento del Cauca.

La Pedregosa despidió a 11 víctimas de la masacre en Cajibío

Desde temprano, el corregimiento se llenó de personas que acompañaron los actos fúnebres y caminaron junto a las familias en medio de una despedida marcada por el dolor.

Los habitantes insisten en que no tenían nada que ver con esa guerra, pero aun así terminaron pagando con sus vidas.

Los testimonios de los familiares mostraron la profundidad de la tragedia y el cansancio de una comunidad que siente abandono.

“Que Dios los perdone estas personas que están haciéndonos tanto daño”, dijo María Palechona, familiar de una de las víctimas.

Sus palabras resumieron la impotencia de quienes hoy entierran a sus seres queridos sin encontrar explicación suficiente para tanto sufrimiento.

Otra de las voces fue la de María Valencia, también familiar de una víctima.

Es que es mucho dolor junto. Es demasiado. ¿Por qué construir paz hay que apostar tanto dolor?

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Las víctimas no eran combatientes. No portaban armas ni participaban en confrontaciones armadas. Eran campesinos, personas dedicadas al trabajo diario del campo.

Así lo expresó Wilson Valencia, quien también perdió a un familiar.

Somos unos campesinos indefensos que no tenemos armas, las únicas armas son nuestras herramientas que cultivamos todos los días el campo colombiano.

Habitantes de Cajibío temen por su seguridad

Pero el impacto no termina en los fallecidos.

La comunidad advierte que miles de personas siguen en riesgo.

Somos más de 5000 personas, 1600 familias que hoy están despedazadas y que siguen en riesgo y que necesitamos que se cuide esa comunidad.

El miedo no solo está en La Pedregosa. Se siente en distintos rincones del departamento del Cauca, donde los habitantes aseguran vivir bajo amenaza constante por la presencia de grupos armados ilegales.

Disidencias pidieron perdón en un panfleto tras la masacre de Cajibío

Las disidencias de las Farc difundieron un panfleto en el que pedían disculpas a las comunidades por lo ocurrido.

Sin embargo, para quienes hoy cargan ataúdes y entierran familiares, esas palabras no significan reparación alguna.

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El documento fue recibido con rechazo, porque para ellos una disculpa escrita no borra el vacío ni devuelve las vidas arrebatadas.

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