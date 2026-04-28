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Salud y Bienestar

Qué es la felicidad para Schopenhauer y cómo aplicarla para la salud mental

Así explica Schopenhauer la felicidad y el bienestar para la salud mental.

Día Mundial de la Felicidad.
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 28 de 2026
12:52 p. m.
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La felicidad según Arthur Schopenhauer se basa en reducir el sufrimiento y moderar los deseos. El filósofo alemán propuso que el bienestar no depende tanto de lo que se tiene, sino de cómo se percibe la vida y se gestionan las expectativas.

Su visión, aunque considerada pesimista, hoy es retomada en el campo de la salud mental como una forma práctica de entender el equilibrio emocional.

¿Qué es la felicidad según Arthur Schopenhauer?

Para Arthur Schopenhauer, la vida está marcada por el deseo constante, lo que genera insatisfacción. Desde su perspectiva, la felicidad no es un estado permanente, sino momentos breves en los que el dolor disminuye.

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El filósofo planteó que las personas suelen buscar la felicidad en factores externos como el dinero, el éxito o el reconocimiento. Sin embargo, consideraba que estos elementos no garantizan bienestar duradero.

En cambio, proponía centrar la atención en tres aspectos: lo que una persona es (su carácter), lo que tiene (sus recursos) y cómo es percibida por los demás. De estos, el más importante es el primero, ya que influye directamente en la forma de afrontar la vida.

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Esta idea se conecta con enfoques actuales de la psicología, que destacan la importancia de la estabilidad emocional, la autoestima y la gestión del pensamiento.

¿Cómo aplicar la visión de Schopenhauer a la salud mental?

Desde una perspectiva de bienestar, la teoría de Schopenhauer puede interpretarse como una invitación a reducir expectativas irreales y aprender a convivir con la incertidumbre.

Especialistas en salud mental coinciden en que aceptar que la vida incluye momentos difíciles puede disminuir la frustración y la ansiedad. Además, enfocarse en el presente y en lo que se puede controlar ayuda a construir una sensación de equilibrio.

También se resalta la importancia de hábitos como el descanso, la reflexión y el autoconocimiento, elementos que coinciden con la idea del filósofo de fortalecer el mundo interior.

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Aunque no se trata de renunciar a la felicidad, su enfoque propone entenderla como algo sencillo y alcanzable, más relacionado con la calma que con la euforia.

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