Gobierno anuncia racionamiento temporal de gas para industrias por falla en regasificadora de Cartagena

El Gobierno Nacional anunció un racionamiento programado y temporal en el suministro de gas natural para las industrias, luego de que se registrara una falla técnica en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, en Cartagena.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la decisión fue adoptada después del análisis realizado por el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la Dirección de Hidrocarburos.

¿Qué ocurrió en la regasificadora de Cartagena?

La compañía informó que uno de los cuatro trenes de esta unidad requiere trabajos correctivos debido a una condición operativa imprevista.

Mientras se realizan las labores, la terminal continuará funcionando, pero con una capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd).

SPEC LNG aseguró que los trabajos se adelantan bajo protocolos técnicos, operativos y de seguridad, con el objetivo de recuperar plenamente la capacidad de la infraestructura.

¿Qué implica el racionamiento para las industrias?

La reducción temporal de la capacidad obliga a reorganizar la entrega del combustible.

Por esta razón, el Gobierno estableció un orden de atención para garantizar que el gas disponible sea destinado primero a los sectores considerados esenciales.

Las industrias que no hacen parte de esta demanda prioritaria recibirán el suministro de acuerdo con las condiciones de disponibilidad y los contratos vigentes.

¿Qué usuarios tendrán prioridad de suministro?

El primer nivel de atención será para la demanda esencial, con el propósito de proteger el suministro de:

Hogares.

Hospitales.

Colegios.

Transporte masivo.

Otros usuarios esenciales.

Después se priorizará la generación térmica y las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías.

Finalmente, se atenderán los demás usuarios con contratos vigentes, dependiendo de la cantidad de gas disponible durante la contingencia.

¿Cuándo terminará el racionamiento?

La medida permanecerá vigente mientras se desarrollan las labores de inspección y reparación en la infraestructura de SPEC LNG.

La terminal informó que trabaja para recuperar plenamente su capacidad en los próximos siete días.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía señaló que el racionamiento será levantado una vez la empresa confirme que la condición técnica fue superada y que existen nuevamente las condiciones para restablecer la capacidad de entrega de gas importado.