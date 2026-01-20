Bodytech abre tres nuevas sedes y refuerza su apuesta por Colombia

La expansión responde al crecimiento sostenido del interés por el ejercicio y al auge del bienestar integral como prioridad de salud física y mental. Con una inversión cercana a los $16.000 millones y más de 7.000 metros cuadrados nuevos para entrenar, la compañía busca fortalecer la economía local, generar empleo y ofrecer experiencias innovadoras que integran tecnología, acompañamiento experto y comunidad, alineadas con las tendencias globales del fitness.

El Grupo Bodytech, uno de los principales referentes del sector fitness en América Latina, anunció la apertura de tres nuevos gimnasios en Colombia: Bodytech Usaquén en Bogotá, Bodytech Laureles en Medellín y una nueva sede de Athletic en la capital. La expansión responde a un cambio claro en los hábitos de los colombianos, que hoy ven el ejercicio no solo como una actividad física, sino como una herramienta clave para la salud mental, emocional y social.

De acuerdo con el Global Fitness Report, el interés de los adultos por entrenar pasó del 44 % en 2018 al 61 % en 2025. Además, el 64 % de las personas prefiere espacios con buena energía, acompañamiento profesional y experiencias que generen conexión humana. En ese contexto, el Grupo Bodytech apuesta por sedes más amplias, tecnológicas y orientadas al bienestar integral.

Grupo Bodytech impulsa el crecimiento del fitness en Colombia

Las tres nuevas aperturas suman cerca de 7.000 metros cuadrados de espacios para entrenar y representan una inversión aproximada de $16.000 millones, lo que impacta positivamente la economía local y la generación de empleo. Según la compañía, el objetivo es consolidar gimnasios que integren entrenamiento, recuperación, comunidad y salud preventiva.

Hoy las personas no buscan solo un lugar para entrenar, sino experiencias que aporten energía, conexión y bienestar integral

Explicó Gigliola Aycardi, vicepresidenta ejecutiva del Grupo Bodytech, al destacar que la compañía diseña sus sedes poniendo al usuario en el centro, con apoyo de tecnología y expertos en salud.

Gigliola Aycardi, Vicepresidenta Ejecutiva del GRUPO BODYTECH - Foto Cortesía Bodytech

Nuevas sedes Bodytech en Bogotá y Medellín: experiencia premium

Bodytech Usaquén, ubicada en la carrera 7 #120-20 en Bogotá, fue diseñada bajo las principales tendencias del fitness global: entrenamiento de fuerza, bienestar integral, guía experta y energía colectiva. La sede integra equipos premium de marcas internacionales como Panatta, Booty Builder y Matrix, además de zonas especializadas para cardio, entrenamiento funcional, recuperación y servicios médicos.

También cuenta con estudio de Pilates, salones de clases grupales, indoor cycling, terraza funcional, zonas húmedas con sauna y turco, espacios de coworking y cafetería, lo que consolida una experiencia completa para quienes buscan entrenar en entornos con sentido de comunidad.

En Medellín, Bodytech Laureles (Avenida 33 #74B-127) amplía la propuesta premium con 61 equipos de cardio, 80 de musculación y tecnología Matrix. Incluye estudios de Pilates, clases grupales, indoor cycling, servicios de medicina deportiva, nutrición y fisioterapia, además de coworking y cafetería, orientados a fortalecer la adherencia al ejercicio y la calidad de vida.

Foto: Cortesía Bodytech

Athletic Plaza de las Américas: más espacio y precios accesibles

La tercera apertura corresponde a Athletic Plaza de las Américas, ubicada en la carrera 71D #8-70 sur, en Bogotá. Esta sede, de 2.900 metros cuadrados, duplica el tamaño promedio de un gimnasio low cost tradicional y ofrece mayor comodidad, circulación y variedad de equipos, sin perder su propuesta de precio competitivo.

Cuenta con 58 equipos de cardio, 82 de musculación, terraza funcional, cinema cardio, salón VIP con sillas de masaje, consultorio de medicina deportiva, evaluación clínica y cafetería. La marca Athletic se consolida así como una alternativa accesible, irreverente y divertida para quienes buscan entrenar bien sin pagar de más.

Foto: Cortesía Bodytech

Tendencias del fitness en 2026: personalización, tecnología y comunidad

De cara a 2026, el Grupo Bodytech proyecta un modelo centrado en la personalización del entrenamiento, el uso de data avanzada e inteligencia artificial, y un ecosistema híbrido que combine experiencias presenciales y digitales. La compañía también fortalecerá alianzas con el sector salud para impulsar la prevención, el bienestar corporativo y la construcción de comunidad.

Con estas nuevas aperturas, Bodytech y Athletic consolidan su liderazgo en los segmentos premium y accesible del fitness, ampliando el acceso a espacios de entrenamiento de alta calidad en Colombia y respondiendo a una tendencia clara: entrenar hoy es parte esencial de un estilo de vida saludable, conectado y sostenible.