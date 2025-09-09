Hábitos diarios que pueden acelerar el envejecimiento en las personas, según la ciencia

La mala alimentación y los estilos de vida sedentarios han estado ampliamente relacionados con serias afectaciones en contra de la salud de las personas.

Ante los grandes esfuerzos por contrarrestar los efectos negativos que los alimentos ocasionan, investigaciones han asociado algunas prácticas con el posible aceleramiento del deterioro corporal.

RELACIONADO Europa prohíbe el uso de esmaltes para uñas en gel y los clasifica como tóxicos

Hábitos diarios que aceleran el envejecimiento

Según expertos, hay algunas actividades, aparentemente inofensivas, que podrían estar relacionadas con impactos negativos corporales y el deterioro cognitivo de las personas. Algunas de estas son:

Caminar como el único ejercicio

Según una investigación, publicada en el British Journal of Sports Medicine, se logró descubrir que las personas que realizan ejercicios de fortalecimiento muscular y actividad aeróbica tienen mayores probabilidades de vivir una vida más larga.

No obstante, caminar no es la única forma de ejercitar el cuerpo ya que implementarlo como la única opción de entreno no compensa la pérdida de masa muscular, entre otros problemas a largo plazo.

Hacer crucigramas todos los días

La estimulación cerebral está ampliamente relacionada con algunas actividades como realizar crucigramas o resolver sudokus. Sin embargo, el realizar estas actividades todos los días podría estar relacionado con un estancamiento cerebral, pues este necesita estimulación constante para formar conexiones neuronales nuevas.

Por esto, repetir constantemente los mismos desafíos mentales podrían ocasionar la pérdida de la creatividad y agilidad mental.

RELACIONADO Cómo convertir una ruptura en el inicio de un nuevo camino

Utilizar calzado inapropiado

Una investigación, publicada en Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation, reveló que las personas, a medida de que aumentan su edad, utilizan calzados más grandes para aportar comodidad. Sin embargo, estos están relacionados con algunas patologías en los pies y se incrementan los riesgos de sufrir caídas o fracturas.

Auriculares con mayor frecuencia

Según la especialista Amit Amora, portar audífonos, durante largos periodos de tiempo, puede provocar algunos problemas de salud como la fatiga auditiva y dificultades para lograr la concentración.