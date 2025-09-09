Europa prohíbe el uso de esmaltes para uñas en gel y los clasifica como tóxicos

En los últimos años se han popularizado diferentes técnicas con las que las personas ahora se realizan los diseños de sus uñas de manera más rápida y sencilla, pues algunos de los objetivos de estas nuevas prácticas corresponden a la durabilidad del esmalte en las uñas.

Algunas de las técnicas más comunes corresponden al uso de productos que contienen TPO y las famosas lámparas de luz UV para endurecer las uñas y acelerar el secado del mismo. Sin embargo, estudios han sugerido que el uso de estos productos podría estar asociado con reacciones adversas.

Europa prohíbe químico presente en esmaltes

La Unión Europea prohibió el uso del ingrediente químico denominado como trimetilbencil difenilfosfina óxido (TPO, por sus siglas en inglés) al clasificarlo como un tóxico que afecta posiblemente la reproducción. Aunque estas restricciones no significan que los esmaltes en gel estarán prohibidos, si lo estarán aquellos que usen el componente.

De esta manera, estará prohibida su venta, administración y uso. Así mismo, aquellos productos que se encuentren en inventario tendrán que ser retirados del mercado mientras no se introduzcan nuevos artículos con dicho ingrediente.

“La UE ha prohibido el uso del TPO tanto en el hogar como de manera profesional debido a preocupaciones sobre su toxicidad reproductiva identificada en estudios con animales. Los estudios de toxicidad realizados en animales mostraron anomalías testiculares y reducción de la fertilidad”, explicó David Andrews, director científico interino del grupo sin fines de lucro Environmental Working Group.

Según Doug Schoon, presidente del Nail Manufacturer Council on Safety, los productos de esmalte en gel siguen estando disponibles y pueden comercializarse cuando se encuentren formulados con alternativas aprobadas.

RELACIONADO Contraloría alerta sobre crisis administrativa y financiera en la Nueva EPS

Adopción de nuevas estrategias

Dichas estrategias han sido motivo de inspiración para que otros países también adopten dichas medidas y realicen advertencias sobre estos productos cosméticos en algunos países como Reino Unido y Estados Unidos.

Así mismo, se prevé que más fabricantes retiren el uso de estos productos químicos catalogados como peligrosos para la salud, principalmente de los animales.