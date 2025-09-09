Cómo convertir una ruptura en el inicio de un nuevo camino

De acuerdo con la coach Nathy Romero, especialista en bienestar emocional, una separación no es el final de la historia, sino una oportunidad para crecer, resignificar el amor propio y abrir la puerta a nuevas posibilidades de vida.

Rupturas amorosas: una realidad cada vez más común en Colombia

Las cifras muestran que terminar una relación es una experiencia más frecuente de lo que muchos creen. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, en 2023 se registraron más de 25.000 divorcios en Colombia, lo que equivale a 69 separaciones diarias. Además, en la última década los divorcios aumentaron un 43 %, evidenciando que no se trata de un fenómeno aislado.

La mayoría de quienes se separan tienen entre 30 y 45 años, etapa de alta productividad laboral y consolidación familiar. Esto refleja que el fin de una relación puede ocurrir en momentos de madurez y estabilidad, desafiando la idea de que solo la juventud vive rupturas significativas.

Cómo transformar el duelo en una oportunidad de crecimiento

Superar una ruptura amorosa no significa eliminar de inmediato la tristeza o la nostalgia. Para la coach Nathy Romero, el duelo amoroso es una escuela de resiliencia que permite:

Reconocer lo que no funcionó en la relación.

Aprender a establecer límites más sanos.

Reforzar la autoestima y el amor propio.

“El duelo en el amor duele, pero no es el final: es el comienzo de volver a ti”, asegura Romero.

Estrategias prácticas para superar una ruptura

Romero propone varias claves para transitar el proceso sin quedar atrapado en el dolor:

Aceptar el cierre: Reconocer que una etapa terminó libera espacio para lo nuevo. Aplicar contacto cero: Tomar distancia no es rechazo, sino respeto al proceso de sanación. Cuidar de ti mismo: Rutinas como escribir un diario, hacer deporte o regalarte flores refuerzan tu valor personal. Practicar la autocompasión: Soltar la culpa evita caer en la idea de fracaso. Cada experiencia aporta aprendizaje. Transformar el dolor en fuerza: Lo que hoy parece un cierre, mañana puede convertirse en tu mayor fortaleza.

Amor y Amistad: resignificar el mes más romántico del año

Aunque septiembre suele relacionarse con la vida en pareja, Romero invita a resignificar la celebración y ampliar su sentido:

Reconocer el amor propio como base de toda relación.

Valorar la amistad como red de apoyo emocional.

Transformar la nostalgia en gratitud y esperanza.

Amor y Amistad no se trata solo de tener pareja. También es la oportunidad de celebrar tu relación contigo mismo y con quienes siempre han estado a tu lado

concluye la experta Nathy Romero.