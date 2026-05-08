CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Remedios caseros y automedicación aumentan en medio de crisis del sistema de salud, revela Acemi

Un informe de Acemi basado en cifras del Dane reveló que cientos de miles de personas recurrieron a boticas, remedios caseros y médicos particulares.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
01:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La falta de atención y los problemas en la entrega de medicamentos están llevando a miles de personas a buscar alternativas fuera del sistema de salud. Un informe publicado por Acemi, basado en cifras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, evidenció que el 87,8 % de las personas resolvieron sus problemas de salud en farmacias y boticas durante 2025.

Joven motociclista podría perder la movilidad de una pierna por deuda de la Nueva EPS con Medical
RELACIONADO

Joven motociclista podría perder la movilidad de una pierna por deuda de la Nueva EPS con Medical

El análisis también reveló que cerca de 447.000 personas recurrieron a la automedicación o a remedios caseros como respuesta a las dificultades para acceder a tratamientos y consultas médicas. Pacientes consultados señalaron que, ante la demora o ausencia de medicamentos, terminan comprando por aparte o recurriendo a soluciones informales. “Le toca sacar plata de servicios o de arriendo, lo que sea, porque primero es la salud”, expresó una de las pacientes.

¿Por qué más pacientes están acudiendo a farmacias y boticas?

De acuerdo con el informe de Acemi, el aumento en personas que buscan atención en farmacias y boticas refleja el deterioro del acceso oportuno al sistema de salud durante los últimos años. Mientras en 2023 unas 89.926 personas acudieron a un boticario o farmaceuta, en 2025 esa cifra aumentó a 175.371.

El documento también mostró un incremento en quienes optaron por pagar consultas particulares. En 2023, 112.232 personas afirmaron acudir a un médico privado, mientras que en 2025 la cifra subió a 136.427. Estos datos evidencian que más pacientes están asumiendo costos adicionales para intentar resolver problemas de salud ante las fallas en la atención.

¿Qué riesgos tiene la automedicación y el uso de remedios caseros?

El informe advierte que el uso de remedios caseros y la automedicación pueden convertirse en un riesgo cuando se realizan sin control o cuando se utilizan para tratar síntomas asociados a enfermedades graves. Uno de los pacientes consultados alertó sobre las consecuencias de no acceder a medicamentos en casos delicados como el cáncer.

Además de la automedicación, también aumentó el número de personas que acudieron a empíricos, curanderos, yerbateros o comadronas. Según el análisis, esta cifra pasó de 3.164 personas en 2023 a 6.719 en 2025, lo que muestra cómo algunos ciudadanos están buscando respuestas fuera de la atención médica convencional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Experto aclara todo sobre el hantavirus: riesgos de contagio, síntomas y medidas de protección

Organización Mundial de la Salud

La técnica que se impone en más de 10 países en la medicina estética

Invima

Invima prohibió producto vendido como alimento tras detectar sustancia usada para disfunción eréctil

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Gobierno pide suspender órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo: está incluido ‘Chiquito Malo’

‘Chiquito Malo’ es uno de los principales cabecillas y sobre quien se mantiene una millonaria recompensa.

Comercio

Innovación colombiana conquista EE.UU.: El producto que logró "sold out" en tiempo récord.

Más de 3.000 unidades vendidas en tiempo récord marcaron el inicio de la expansión internacional de este producto.

Venezuela

Esta sería la estrategia que tendría Delcy Rodríguez para mantenerse en el poder en Venezuela

Mundial de fútbol

FIFA confirmó decisión importante para el Mundial 2026: esta es

La casa de los famosos

Alexa Torrex anunció acciones legales contra Jhorman Toloza, su expareja: esto dijo