Remedios caseros y automedicación aumentan en medio de crisis del sistema de salud, revela Acemi
Un informe de Acemi basado en cifras del Dane reveló que cientos de miles de personas recurrieron a boticas, remedios caseros y médicos particulares.
Noticias RCN
01:56 p. m.
La falta de atención y los problemas en la entrega de medicamentos están llevando a miles de personas a buscar alternativas fuera del sistema de salud. Un informe publicado por Acemi, basado en cifras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, evidenció que el 87,8 % de las personas resolvieron sus problemas de salud en farmacias y boticas durante 2025.
El análisis también reveló que cerca de 447.000 personas recurrieron a la automedicación o a remedios caseros como respuesta a las dificultades para acceder a tratamientos y consultas médicas. Pacientes consultados señalaron que, ante la demora o ausencia de medicamentos, terminan comprando por aparte o recurriendo a soluciones informales. “Le toca sacar plata de servicios o de arriendo, lo que sea, porque primero es la salud”, expresó una de las pacientes.
¿Por qué más pacientes están acudiendo a farmacias y boticas?
De acuerdo con el informe de Acemi, el aumento en personas que buscan atención en farmacias y boticas refleja el deterioro del acceso oportuno al sistema de salud durante los últimos años. Mientras en 2023 unas 89.926 personas acudieron a un boticario o farmaceuta, en 2025 esa cifra aumentó a 175.371.
El documento también mostró un incremento en quienes optaron por pagar consultas particulares. En 2023, 112.232 personas afirmaron acudir a un médico privado, mientras que en 2025 la cifra subió a 136.427. Estos datos evidencian que más pacientes están asumiendo costos adicionales para intentar resolver problemas de salud ante las fallas en la atención.
¿Qué riesgos tiene la automedicación y el uso de remedios caseros?
El informe advierte que el uso de remedios caseros y la automedicación pueden convertirse en un riesgo cuando se realizan sin control o cuando se utilizan para tratar síntomas asociados a enfermedades graves. Uno de los pacientes consultados alertó sobre las consecuencias de no acceder a medicamentos en casos delicados como el cáncer.
Además de la automedicación, también aumentó el número de personas que acudieron a empíricos, curanderos, yerbateros o comadronas. Según el análisis, esta cifra pasó de 3.164 personas en 2023 a 6.719 en 2025, lo que muestra cómo algunos ciudadanos están buscando respuestas fuera de la atención médica convencional.