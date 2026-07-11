Insólito en Argentina: Rosario Central festejó un campeonato que no ganó

Una celebración que parecía histórica terminó en desconcierto en el Gigante de Arroyito. Jugadores e hinchas de Rosario Central invadieron la cancha y festejaron el título de la tabla anual del fútbol argentino, pero no sabían que Boca Juniors acababa de marcar el gol que le daría el campeonato en la última jugada de su partido.

El insólito momento ocurrió este sábado 7 de noviembre, durante la definición simultánea de la Liga Profesional 2026. Rosario Central había cumplido con su tarea al derrotar 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y esperaba el resultado del encuentro entre Boca y Defensa y Justicia, disputado en La Bombonera.

Con el empate sin goles que se mantenía en Buenos Aires, el conjunto rosarino se veía campeón. Sin embargo, Enner Valencia apareció en el tiempo de descuento y marcó el 1-0 para Boca, un resultado que cambió por completo la clasificación.

Rosario Central festejó un campeonato que no ganó

La confusión se produjo mientras el VAR revisaba la acción del gol de Valencia por una posible infracción en el área.

En medio de la espera, comenzó a circular en el estadio rosarino la información equivocada de que la anotación había sido anulada.

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La noticia se extendió entre los aficionados y llegó hasta los futbolistas. Convencidos de que el empate de Boca se mantenía, varios jugadores comenzaron a celebrar con la tribuna. Algunos se treparon a las mallas de protección, mientras los hinchas ingresaron al terreno de juego para sumarse al festejo.

En las tribunas se escuchaban cánticos de celebración y el ambiente fue el de una consagración. Sin embargo, el gol de Enner Valencia había sido validado y Boca seguía siendo el ganador del partido.

La realidad se conoció minutos después, cuando las imágenes de la transmisión y la información del resultado en La Bombonera confirmaron que el título no estaba en Rosario. La euforia dio paso a la incredulidad y luego a la desilusión.

¿Quién ganó la tabla anual del fútbol argentino 2026?

Boca Juniors terminó en el primer lugar con 63 puntos, mientras que Rosario Central quedó segundo con 62 unidades. La diferencia fue de apenas un punto y se definió con el tanto de Valencia en los últimos instantes.

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El equipo rosarino había conseguido una importante victoria en su estadio, pero dependía de que Boca no ganara. Esa condición no se cumplió y el conjunto xeneize terminó levantando el título.