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Resultado Super Astro Luna hoy, 7 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

¡Nueva suerte definida después del sorteo del Super Astro Luna de este 7 de noviembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 07 de 2026
10:00 p. m.
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Los fines de semana traen cambios en los horarios de algunos juegos de suerte y azar en Colombia. Uno de ellos es el Super Astro Luna, cuya programación de los sábados se adelanta algunos minutos frente a las extracciones habituales de lunes a viernes.

Este 7 de noviembre de 2026, los participantes deberán estar atentos a una nueva jornada en la que se seleccionará una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Resultado del Super Astro Luna hoy, 4 de noviembre de 2026: número y signo ganador
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Aunque el funcionamiento del juego se mantiene, el horario de la extracción cambia, por lo que es importante identificar la hora establecida para consultar correctamente los resultados.

La jornada también dará continuidad al calendario de noviembre, un mes que comenzó con una programación especial debido al puente festivo del lunes 2.

Resultado del Super Astro Luna hoy 7 de noviembre de 2026

A las 10:42 de la noche de este 7 de noviembre de 2026, se movieron las balotas del Super Astro Luna y la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número ganador: XXXX.
  • Signo zodiacal: XXXX.

Durante la extracción se seleccionarán cuatro cifras, que pueden ir desde 0000 hasta 9999, acompañadas de uno de los doce signos zodiacales.

Ambos elementos conforman la combinación que los participantes deberán comparar con sus apuestas.

Es importante tener presente que el orden de las cifras resulta determinante para establecer los aciertos. Por ejemplo, una combinación de cuatro números no puede reorganizarse libremente para considerarse ganadora.

Asimismo, el signo zodiacal constituye un componente fundamental de las categorías de premios establecidas para el juego.

¿A qué hora juega el Super Astro Luna los domingos y qué cambia frente al sábado?

Una de las principales diferencias del Super Astro Luna frente a la modalidad Sol es que sus extracciones también se realizan los domingos y festivos.

Mientras el Super Astro Sol desarrolla su programación habitual de lunes a sábado, el Super Astro Luna cuenta con horarios diferenciados según el día de la semana.

De lunes a viernes, las extracciones nocturnas están previstas para las 10:50 p. m.

Los sábados, como ocurrirá el 7 de noviembre, el horario se adelanta a las 10:42 p. m.

En cambio, el domingo 8 de noviembre Super Astro Luna se realizará a las 8:30 de la noche, de acuerdo con el calendario establecido por el operador.

Resultado del Super Astro Luna hoy 3 de noviembre de 2026: número y signo ganador
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Esta diferencia es importante para quienes acostumbran consultar los resultados durante el fin de semana, pues la extracción dominical se desarrolla más temprano.

Además de verificar la hora, los participantes deben comprobar la fecha y la modalidad de su apuesta para evitar confusiones entre los resultados de Sol y Luna.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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