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Bebé de 20 meses recibió un trasplante de hígado de su mamá: un hito para la medicina colombiana

El Hospital San Vicente Fundación realizó el primer trasplante hepático con donante vivo, en un procedimiento que duró 15 horas y contó con 40 profesionales.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2026
04:45 p. m.
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El Hospital San Vicente Fundación, uno de los más importantes de Antioquia, con más de cinco décadas de experiencia en trasplantes de órganos, alcanzó un hito histórico al realizar exitosamente su primer trasplante hepático con donante vivo.

El protagonista de esta hazaña médica es Johansel, un bebé chocoano de 20 meses que recibió parte del hígado de su madre, Yurleydi Palacios.

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Así fue el trasplante de Johansen

La institución médica antioqueña, que realiza trasplantes desde hace 53 años, preparó durante meses los protocolos e investigaciones necesarias para llevar a cabo este procedimiento de alta complejidad.

El pequeño Johansel había presentado síntomas alarmantes desde temprana edad: fiebre alta y ojos amarillos fueron las primeras señales de una enfermedad genética que amenazaba su vida.

Dada la dificultad de encontrar un donante fallecido compatible por edad y tamaño, el trasplante con donante vivo se convirtió en la opción más viable.

"Podemos obtener injertos o segmentos del hígado adaptados a los tamaños de los pacientes pediátricos, que es una de las principales dificultades que se enfrentan cuando no tienen la opción de donante vivo y están sujetos a esperar un donante fallecido", explicó el equipo médico.

Un hito para el Hospital San Vicente Fundación

La intervención quirúrgica, catalogada como minuciosa y compleja, se extendió por más de 15 horas y requirió la participación de más de 40 profesionales entre médicos, enfermeras y auxiliares. El procedimiento se desarrolló exitosamente y el pequeño paciente avanza favorablemente en su proceso de recuperación.

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Para Yurleydi, la madre donante, la experiencia ha sido transformadora: "La verdad fue una felicidad infinita saber que yo podría salvar a mi hijo por medio de que yo le pudiera donar de mí, de mi ser, de mi órgano", expresó emocionada.

Este logro representa un avance significativo para la medicina colombiana y amplía las posibilidades del Hospital San Vicente Fundación para atender pacientes pediátricos que enfrentan la angustiosa espera de un trasplante.

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