Hospital móvil que salva vidas: 60 años llevando salud gratuita a comunidades vulnerables

Con un ejército de pilotos voluntarios y profesionales de la salud, esta organización ha transformado escuelas en consultorios y pequeños hospitales en salas de cirugía, cambiando vidas en lugares donde antes la salud parecía inalcanzable.

Salud gratuita que vuela a los rincones más apartados

En zonas donde llegar a un especialista puede tomar días de viaje y representar un gasto imposible, la Patrulla Aérea Civil Colombiana (PAC) ofrece una esperanza real. Fundada hace casi 60 años por pilotos voluntarios, la PAC comenzó a llevar atención médica a municipios que solo contaban con hospitales de primer nivel, donde los servicios básicos eran la única opción.

Patrulla Aérea Civil Colombiana 2

Hoy, alrededor de 70 pilotos y 300 profesionales de la salud voluntarios viajan varias veces al año para realizar brigadas médicas y quirúrgicas de dos días. Allí, los salones de las escuelas se convierten en consultorios especializados y las pequeñas salas hospitalarias se adaptan para cirugías.

Especialidades y servicios sin costo para los pacientes

Cada brigada de la PAC atiende a cientos de pacientes con servicios como optometría, pediatría, dermatología, ecografía, nutrición, ginecología y cirugías generales y oftalmológicas. También ofrecen anticoncepción, diagnóstico temprano de cáncer y entrega gratuita de medicamentos y gafas formuladas.

Todo esto es posible gracias a un trabajo conjunto entre el sector público (alcaldías, hospitales y entes de salud locales) y aliados del sector privado, que aportan patrocinios, logística y donaciones.

Cifras que reflejan un compromiso inquebrantable

En la última década, la PAC ha atendido a más de 180.000 personas, realizado más de 250.000 consultas médicas y practicado más de 12.000 cirugías. Además, ha entregado más de 85.000 tratamientos médicos y 29.000 gafas formuladas, sin que ninguno de los voluntarios reciba remuneración económica. Su pago es otro: la satisfacción de salvar vidas y mejorar la salud de miles de personas que antes no tenían acceso a atención médica especializada.

Patrulla Aérea Civil Colombiana 3

Un modelo único en Colombia y Latinoamérica

La Patrulla Aérea Civil Colombiana combina la aviación humanitaria con el voluntariado médico, un modelo único en la región. Con un promedio de 20 brigadas al año, benefician a más de 15.700 personas anualmente, realizan más de 500 cirugías y 16.000 consultas especializadas, entregando medicamentos y gafas adaptadas a cada paciente.

Con casi seis décadas de historia, la PAC sigue demostrando que, con voluntad y cooperación, la salud puede llegar a donde más se necesita. Para conocer más sobre su labor y cómo apoyarla, se puede visitar www.patrullaaerea.org.