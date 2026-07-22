Congresista denunció retiro de su seguridad tras discurso contra Petro: "¿Tiene relación con mi réplica?"

El representante a la Cámara Julio César Triana denunció el retiro de unas medidas de reforzamiento de seguridad que, según explicó, le habían sido otorgadas a él y a su familia después de sufrir un atentado en agosto del año pasado.

El congresista aseguró que la notificación llegó apenas dos días después de su discurso de réplica al presidente Gustavo Petro en el Congreso, por lo que cuestionó si existe alguna relación entre ambas situaciones.

Triana pidió públicamente explicaciones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO), entidades a las que solicitó aclarar las razones de la decisión.

Julio César Triana denunció el retiro de las medidas adicionales de seguridad

A través de sus redes sociales, el representante aseguró que las medidas adicionales de seguridad fueron retiradas bajo el argumento de que se trataba de un refuerzo temporal implementado durante la época electoral.

Hoy he sido notificado de que las medidas de reforzamiento de seguridad que me fueron otorgadas a mí y a mi familia, tras sufrir un atentado terrorista en agosto del año pasado, han sido retiradas, argumentando que era una medida transitoria por época electoral.

El congresista cuestionó que las amenazas contra su seguridad pudieran desaparecer por fuera de un periodo electoral.

¿Será que los grupos armados ilegales que intentaron asesinarme y que continúan amenazándome de muerte solo operan en época electoral?

Triana también solicitó que la UNP y la DIPRO expliquen qué motivó la determinación.

Además, planteó la posibilidad de que el retiro de las medidas estuviera relacionado con su intervención en el Congreso.

¿Tiene esta medida alguna relación con la réplica que le hice al presidente Gustavo Petro hace apenas dos días?

¿Por qué el congresista tenía medidas adicionales de seguridad?

Julio César Triana aseguró que el reforzamiento de su esquema de seguridad fue implementado después de un atentado que, según su relato, sufrió en agosto del año pasado cuando salía del municipio de La Plata, en el Huila.

El representante atribuyó ese hecho a disidencias de las Farc y afirmó que posteriormente también ha recibido amenazas de muerte.

Según explicó, las nuevas medidas de seguridad se sumaron al esquema con el que ya contaba.

Se me desmontan las medidas de seguridad que se me implementaron en agosto del año pasado como reforzamiento al esquema que tengo después de haber sufrido un grave atentado por cuenta de disidencias de las Farc saliendo del municipio de La Plata en el Huila.

Por eso, el congresista pidió saber si actualmente puede recorrer nuevamente los municipios del Huila sin enfrentar riesgos y si las amenazas que, según dijo, reportó ante la Fiscalía General de la Nación ya no representan un peligro.

Del mismo modo, Triana sostuvo que, si las condiciones de seguridad no han mejorado, la decisión de retirar el refuerzo podría dejarlo en una situación de mayor vulnerabilidad.

¿Por qué relaciona la decisión con su discurso contra Gustavo Petro?

La denuncia se produjo después de la intervención que Julio César Triana realizó el 20 de julio durante su discurso de réplica al presidente Gustavo Petro.

En esa intervención, el representante de Cambio Radical centró sus críticas en la ausencia del mandatario durante la respuesta de la oposición y cuestionó lo que calificó como un patrón de comportamiento durante su Gobierno.

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Triana reprochó que Petro abandonara el Salón Elíptico después de pronunciar su propio discurso y recordó compromisos que, según señaló, el presidente había asumido al jurar el cargo el 7 de agosto de hace cuatro años.

Para el congresista, esas promesas terminaron convertidas en “retórica, populismo y un permanente deseo de dejar a Colombia profundamente polarizada”.