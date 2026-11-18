El Consejo de Estado suspendió el decreto que obligaba a las aseguradoras a aumentar sus reservas para pagar pensiones.

Al alto tribunal llegó una demanda de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), la Federación de Aseguradores (Fasecolda) y Asulado Seguros de Vida S.A.

¿Qué pasa cuando el salario crece por encima de la inflación?

Los demandantes presentaron recursos de súplica relacionados con los autos del 13 de mayo y 16 de junio de 2026. Solicitaron que se suspendieran provisionalmente los efectos del decreto 1485 de 2025.

Afirmaron que lo dispuesto en el decreto “compromete injustificadamente la estructura protectora del mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo, afectando los derechos ya alcanzados por los afiliados y pensionados del RAIS”.

En pocas palabras, el decreto modificaba la forma en la que se cubría el costo extra de las pensiones cuando el salario mínimo se incrementaba por niveles mayores a la inflación. Esto, en el régimen privado de pensiones.

Decisión del Consejo de Estado

En la solicitud, recordaron que las pensiones están atadas al salario mínimo. Si este último se incrementa por encima del IPC o genera una brecha (como quizás lo fue este 2026), los demandantes indicaron que ocurre un fenómeno que se llama deslizamiento del salario mínimo, el cual debe contar con garantías de los órganos estatales.

RELACIONADO Gremio de las pensiones hizo un llamado sobre la discusión del salario mínimo para 2027

La Sala de lo Contencioso Administrativo confirmó el auto del 13 de mayo, aunque revocó el del 17 de junio, por lo que negó la medida cautelar solicitada por Asulado. Así las cosas, se vuelve temporalmente a lo dispuesto en el decreto 036 de 2015, el que estaba previo al 1485.