Un momento de alta tensión empañó la reciente presentación del cantante de música popular Andrés Franco, ampliamente conocido en la escena artística como ‘El Agropecuario’, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Según el relato compartido por el propio artista a través de sus canales oficiales en redes sociales, los inconvenientes comenzaron desde antes de subir a la tarima.

Franco explicó que el evento no contaba con las condiciones técnicas mínimas acordadas previamente en su rider de producción. A pesar de estas fallas logísticas y de sonido, el intérprete decidió cumplir con el compromiso pactado y ofrecer su espectáculo al público asistente.

Video del cruce que tuvo con un fanático

Según quedó evidenciado en las grabaciones que rápidamente circularon por las plataformas digitales, una seguidora comenzó a interferir de manera reiterada en el desarrollo normal del show, lanzando comentarios impertinentes y alterando la tranquilidad tanto del intérprete en la tarima como de los demás espectadores que pagaron por disfrutar del evento.

Ante la insistencia de las provocaciones y viendo que la situación afectaba el desarrollo del espectáculo, el cantante intentó en un principio mantener la compostura. No obstante, superado por el hostigamiento y la falta de colaboración por parte de la asistente, el intérprete detuvo la música, tomó el micrófono y le exigió respeto de manera tajante.

La tensión escaló a tal punto que el músico, visiblemente molesto por la actitud de la fanática, le soltó una frase lapidaria que quedó grabada en la memoria colectiva de los internautas: “¿Cuánta plata necesita?, ¡váyase!”, recriminándole su comportamiento y señalando que el dinero no compra la dignidad ni el derecho a arruinar el trabajo de toda una agrupación.

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La reacción del artista dividió opiniones de inmediato en la opinión pública y en las redes sociales. Por un lado, un sector considerable de los usuarios respaldó la postura del cantante, argumentando que los músicos y artistas están sobre la tarima para trabajar y ofrecer un show de calidad, por lo que no tienen por qué soportar faltas de respeto, actitudes prepotentes o saboteos por parte de algunos asistentes que creen que por pagar una entrada tienen derecho a ultrajar al talento.

Por otro lado, un sector minoritario criticó las formas y el vocabulario del intérprete, señalando que, a pesar de la provocación, se debió manejar la situación con mayor diplomacia institucional y recurrir al personal de logística o seguridad del recinto antes de estallar públicamente.