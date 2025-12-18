La alarmante epidemia de enfermedades transmitidas por mosquitos

Cuba enfrenta desde hace años fuertes epidemias de dengue; sin embargo, la chikunguña llegó por primera vez al país en 2014. Actualmente, ambas enfermedades han vuelto a generar una grave emergencia sanitaria.

Emergencia sanitaria en Cuba

En esta ocasión, el brote se ha salido de control debido a factores como la falta de higiene, la acumulación de basura y el almacenamiento de agua en tanques para enfrentar la escasez, una situación que afecta a millones de cubanos.

En noviembre de 2025, el Gobierno de Cuba reconoció oficialmente una doble epidemia. Según informó DW, citando a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “Cuba ha enfrentado una situación epidemiológica desafiante en los últimos meses, con la circulación simultánea de los virus del dengue, chikunguña y Oropouche en varias provincias del país”.

Las cifras oficiales reportan más de 44.600 contagios de chikunguña y alrededor de 26.000 casos de dengue. Además, las autoridades confirmaron 47 fallecimientos, de los cuales 30 estarían relacionados con la chikunguña y 17 con el dengue.

Enfermedades transmitidas por mosquitos

De acuerdo con la OPS, la proliferación de mosquitos, las condiciones climáticas favorables y el aumento de personas vulnerables tras la pandemia de COVID-19 han sido factores clave en la expansión de estas enfermedades.

Síntomas de las enfermedades

El dengue se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza, dolor o presión detrás de los ojos y erupciones cutáneas. En algunos casos puede ser asintomático, pero también puede evolucionar a un dengue grave.

Por su parte, la chikunguña provoca fiebre y un dolor articular intenso e incapacitante, que puede persistir durante meses e incluso años, afectando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.