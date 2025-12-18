La alarmante epidemia de enfermedades transmitidas por mosquitos
Las cifras oficiales reportan más de 44.600 contagios de chikunguña y alrededor de 26.000 casos de dengue en Cuba.
Noticias RCN
08:38 a. m.
Cuba enfrenta desde hace años fuertes epidemias de dengue; sin embargo, la chikunguña llegó por primera vez al país en 2014. Actualmente, ambas enfermedades han vuelto a generar una grave emergencia sanitaria.
Emergencia sanitaria en Cuba
En esta ocasión, el brote se ha salido de control debido a factores como la falta de higiene, la acumulación de basura y el almacenamiento de agua en tanques para enfrentar la escasez, una situación que afecta a millones de cubanos.
En noviembre de 2025, el Gobierno de Cuba reconoció oficialmente una doble epidemia. Según informó DW, citando a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “Cuba ha enfrentado una situación epidemiológica desafiante en los últimos meses, con la circulación simultánea de los virus del dengue, chikunguña y Oropouche en varias provincias del país”.
Las cifras oficiales reportan más de 44.600 contagios de chikunguña y alrededor de 26.000 casos de dengue. Además, las autoridades confirmaron 47 fallecimientos, de los cuales 30 estarían relacionados con la chikunguña y 17 con el dengue.
Enfermedades transmitidas por mosquitos
De acuerdo con la OPS, la proliferación de mosquitos, las condiciones climáticas favorables y el aumento de personas vulnerables tras la pandemia de COVID-19 han sido factores clave en la expansión de estas enfermedades.
Síntomas de las enfermedades
El dengue se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza, dolor o presión detrás de los ojos y erupciones cutáneas. En algunos casos puede ser asintomático, pero también puede evolucionar a un dengue grave.
Por su parte, la chikunguña provoca fiebre y un dolor articular intenso e incapacitante, que puede persistir durante meses e incluso años, afectando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.