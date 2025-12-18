Diciembre, el mes con mayor abandono y maltrato de animales en Colombia

Diciembre suele asociarse con celebraciones, viajes y reuniones familiares, pero también se ha convertido en el mes con mayores reportes de abandono y maltrato de animales de compañía en Colombia.

Así lo advierte el Consultorio Jurídico de Protección Animal de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), que alerta sobre un fenómeno que se repite cada fin de año y que tiene consecuencias físicas y emocionales para miles de perros y gatos.

Viajes improvisados, el uso de pólvora y la entrega de animales como regalos sin planeación son algunas de las principales causas.

Desde la UCC recuerdan que los animales no son objetos, sino seres protegidos por la ley, lo que implica deberes claros para quienes conviven con ellos.

Diciembre, el mes con más denuncias por abandono y maltrato animal

Las cifras reflejan la gravedad del problema. En Bogotá, la Policía Metropolitana reportó que en lo corrido de 2025 los casos de maltrato animal aumentaron un 62 % frente al mismo periodo del año anterior.

Solo en 2024, la Línea 123 recibió 24.901 reportes relacionados con animales, un indicador que suele incrementarse en diciembre, Semana Santa y mitad de año.

“Los animales dejaron de ser considerados objetos y hoy son reconocidos como seres sintientes. Esto significa que perciben dolor, miedo, placer y angustia, y que su protección no es solo un acto de empatía, sino un deber jurídico y social”, explica Gloria del Pilar Aya Vargas, coordinadora del Consultorio Jurídico de Protección Animal de la UCC Bogotá.

Otro factor crítico es la entrega de animales como obsequio. Según docentes e investigadores de la UCC, esta práctica incrementa el riesgo de abandono entre un 30 % y un 40 %, especialmente cuando pasan las fiestas y las familias no pueden asumir el compromiso a largo plazo.

Responsabilidad legal y cómo actuar ante casos de maltrato

La legislación colombiana es clara. Leyes como la 84 de 1989, la 1774 de 2016 y la 2054 de 2020 establecen la obligación de garantizar cuidado continuo, evitar el abandono y proteger a los animales de riesgos como la pólvora, cuyos efectos auditivos y emocionales están ampliamente documentados.

“Las obligaciones de cuidado no tienen temporada: son permanentes. Un animal no puede quedar a merced del ruido, del abandono o del desinterés”, enfatiza Aya.

Ante casos de maltrato o abandono, los ciudadanos pueden acudir a la Policía Nacional, la Línea 123, las autoridades locales o la Fiscalía, y es clave registrar evidencia como fotos o videos. Para César Correa, profesor de Derecho de la UCC, “la pólvora, el abandono y la indiferencia son formas modernas de maltrato”.

El llamado final es claro: celebrar no puede significar poner en riesgo la vida y el bienestar de quienes dependen totalmente del cuidado humano. Diciembre debe ser un mes de empatía, responsabilidad y respeto por los animales de compañía.