Guarda de Transmilenio fue asesinado por un colado en la estación Terreros, en Soacha

Un guarda de Transmilenio, de apenas 27 años, murió tras ser apuñalado en la estación Terreros, en Soacha, en horas de la mañana de este 18 de septiembre.

El joven, identificado como Cristian Garzón, se encontraba cumpliendo con sus funciones y, según un comunicado de la empresa TOP GUARD a la cual pertenecía, había pedido a un usuario que pagara el pasaje.

Al parecer, el evasor reaccionó de manera violenta, sacó un arma blanca y lo apuñaló. Los hechos ocurrieron sobre las 9:50 de este viernes.

Aunque el trabajador de la empresa de seguridad fue trasladado a un centro de salud frente a la estación de Transmilenio, perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Capturaron a presunto asesino del guarda de Transmilenio

Según se sabe, el responsable de asesinar al guarda fue capturado gracias a la rápida acción de la Policía y puesta a disposición de las autoridades competentes.

La empresa Transmilenio también se pronunció y lamentó el asesinato del joven que hacía parte de la escuadra antievasión del sistema.

Transmilenio S.A. indicó que colaborará con todo lo que requieran las autoridades para hacer justicia e invitó a una reflexión profunda sobre "el respeto por la vida y la convivencia ciudadana".