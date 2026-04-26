Sulfato de calcio: el residuo que puede convertirse en una solución de valor para la industria cervecera
El manejo de este residuo permite crear una alternativa más eficiente dentro de la producción cervecera.
10:42 a. m.
El sulfato de calcio es un compuesto químico mineral que comúnmente se conoce como yeso, anhidrita o selenita y es ampliamente utilizado para labores de agricultura y medicina.
Dentro de la industria alimentaria puede actuar como reafirmante, espesante y estabilizador como por ejemplo en la elaboración de tofu y demás productos de panadería.
Sin embargo, el uso de esta solución de alto valor se encuentra impactando dentro de la industria cervecera ya que Fast Company ha reconocido a las organizaciones que se encuentra implementando soluciones disruptivas para su crecimiento sostenido.
Impacto para la industria cervecera
Sucroal fue seleccionada por la revista internacional Fast Company como una de las compañías más innovadoras del mundo en su edición 2026, un reconocimiento que destaca a organizaciones que están transformando sus industrias a través de soluciones disruptivas, impacto medible y crecimiento sostenido.
La compañía colombiana fue incluida en el listado por convertir el sulfato de calcio, un residuo generado en la producción de ácido cítrico, en una solución de alto valor agregado para la industria cervecera.
Esta innovación no solo permitió abrir nuevas aplicaciones para este material, sino también ofrecer una alternativa más segura, eficiente y con mejor desempeño técnico en la producción de cerveza.
Esta empresa ha fortalecido su crecimiento gracias a inversiones superiores a $1.300 millones en tecnología, automatización y optimización de procesos, lo que le ha permitido expandirse a mercados como República Dominicana, Ecuador y Guatemala, y consolidar su presencia en más de 30 países.
Ciencia, la apuesta innovadora dentro del sector
Con más de 50 años de trayectoria, la compañía ha puesto la innovación en el centro de su estrategia, desarrollando soluciones basadas en ciencia, biotecnología y química aplicada. Su portafolio incluye productos como citratos, ácido acético y alternativas de origen biobasado, elaboradas a partir de materias primas renovables.
Estas soluciones tienen aplicaciones en sectores como el alimentario, farmacéutico y manufacturero, respondiendo a las crecientes exigencias de sostenibilidad y eficiencia. Este avance posiciona a esta compañía como un actor clave en la transformación de la industria química en Colombia y América Latina.