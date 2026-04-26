Nairo Quintana se consagra campeón en Asturias y agiganta su legado: así festejó el boyacense

El ciclismo colombiano vuelve a celebrar gracias a Nairo Quintana, quien este 26 de abril de 2026 se consagró campeón de la Vuelta a Asturias por tercera vez en su carrera. El boyacense, que atraviesa su temporada de despedida, volvió a lo más alto del podio en Oviedo, reafirmando su legado en el ciclismo internacional.

El corredor del Movistar Team ya había ganado esta competencia en 2017 y 2021, por lo que este nuevo título lo convierte en una de las grandes figuras históricas de la ronda asturiana. Además, la jornada dejó otra buena noticia para Colombia, con Diego Pescador ocupando el tercer lugar en la clasificación general.

Una victoria trabajada desde la montaña para Nairo Quintana

El colombiano construyó su victoria el viernes, cuando se impuso en la segunda etapa entre Llanes y Pola de Lena, sacando una diferencia clave frente a su principal rival, el español Adrià Pericas.

En la jornada final, de 152 kilómetros, Quintana supo controlar la carrera, especialmente en el exigente ascenso al alto de San Esteban de las Cruces. Aunque terminó cuarto en la etapa —ganada por el mexicano Edgar Cadena—, su ventaja en la general fue suficiente para quedarse con el título.

El podio final quedó con Quintana como líder, seguido por Pericas a 25 segundos y Pescador a 1:33, en una actuación sólida de los colombianos en territorio español.

La emotiva celebración de Nairo Quintana

Más allá del resultado, el momento tuvo un significado especial. A sus 36 años y tras anunciar que este será su último año como profesional, Nairo vivió una jornada cargada de emoción.

“Seguiré rodando con los amigos, no sé si en carrera volvamos a pasar por aquí, pero le agradezco de manera inmensa por todo el cariño que nos han dado, el apoyo por salir a las calles y siempre animarme, es una tierra que siempre llevaré en el corazón”, expresó el ciclista.

Así, Quintana no solo sumó un nuevo título, sino que también dejó una imagen imborrable en Asturias, donde su historia sigue creciendo.