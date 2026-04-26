A 19 asciende el número de muertos por atentado bomba en la vía Panamericana

El atentado bomba, atribuido a disidentes de las Farc, sobre la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío, Cauca, deja, en menos de 24 horas, un saldo de 19 personas muertas, una treintena de heridos y 12 vehículos destruidos.

Así lo dio a conocer Medicina Legal en un informe publicado a primera hora del domingo, 26 de abril: “La atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), inició hoy, a las 8 a. m. con el abordaje forense de los diecinueve (19) cuerpos”.

Para iniciar labores forenses, Medicina Legal requirió el traslado y apoyo de profesionales de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, bajo supervisión de agentes de la Policía.

¿Qué se sabe del ataque registrado en la vía Panamericana?

El ataque registrado sobre la vía Panamericana ocurrió a la altura del corregimiento de El Túnel, a donde habrían llegado hombres armados, que bloquearon el paso con vehículos que fueron dejados sobre la carretera.

Bajo una alcantarilla ubicada a mitad de la vía había sido dejado un potente explosivo, que estalló justo cuando un bus escalera se encontraba estacionado en la parte superior.

Partes del bus, así como pedazos de tierra y concreto, fueron lanzados varios metros a la redonda por la onda expansiva, lo que terminó afectando a otros vehículos con pasajeros dentro. La mayoría eran parte de familias campesinas del corregimiento de Pedregosa, que regresaban a sus casas luego de hacer mercado en el municipio de Piendamó.

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Medicina Legal trabaja en la identificación de los cuerpos y su entrega a las familias:

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, “la labor forense se desarrolla con la participación de seis (6) equipos interdisciplinarios, integrados por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas, técnicos y personal de apoyo, quienes de manera articulada adelantarán los procedimientos técnico-científicos tendientes a la identificación, determinación de las causas de muerte y posterior entrega digna a sus familiares”.

Además, informaron que se encuentran atentos a la llegada de las familias de las víctimas “con el fin de continuar los procesos de identificación y adelantar la entrega de los cuerpos, garantizando en todo momento el rigor técnico-científico, el enfoque humanitario y el respeto a la dignidad de las personas fallecidas”.