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Así fue el concierto de Ryan Castro en el Atanasio: show histórico con invitados de lujo

Ryan Castro hizo historia en Medellín con un concierto en el Atanasio Girardot lleno de invitados, sorpresas y un show que ya es tendencia en redes sociales.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 26 de 2026
10:24 a. m.
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El 25 de abril quedó marcado como una noche histórica para la música urbana en Medellín. Ryan Castro llenó el Estadio Atanasio Girardot con un espectáculo que ya es tendencia en redes sociales, no solo por su energía, sino por una producción pocas veces vista en este escenario.

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Desde antes de iniciar, el ambiente era de expectativa total. Y el artista no decepcionó. Mientras el público miraba al techo, confundido por lo que parecía una proyección, el verdadero Ryan apareció en la tarima principal interpretando “Parte y Choke”.

Ryan Castro y un show que superó todas las expectativas

La puesta en escena fue uno de los grandes protagonistas. Con una estética inspirada en la playa, quioscos a los costados y un dominante color naranja —en referencia a su más reciente etapa musical—, el concierto tuvo una identidad visual distinta a lo habitual.

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Además, el inicio fue cinematográfico cuando un helicóptero sobrevoló el estadio mientras en las pantallas se veía al cantante en las alturas, para luego aparecer en cuestión de segundos en el escenario principal.

La energía nunca bajó. Canciones como “Parte y Choque”, “Fiesta” y otros éxitos mantuvieron al público conectado de principio a fin, en un show que incluso fue comparado con grandes presentaciones en el Atanasio de artistas como J Balvin, Feid y Blessd.

Invitados de lujo y momentos emotivos

Uno de los puntos más altos de la noche fue la aparición de 17 invitados, entre ellos Maluma, Mora, Sech, Zion y Sean Paul, quienes encendieron aún más el ambiente.

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También hubo espacio para la emoción. Valentina Ferrer apareció entre el público, mientras que el hijo de J Balvin envió un mensaje que conmovió a los asistentes.

Así, Ryan Castro no solo dio un concierto, sino que firmó uno de los shows más importantes de su carrera, dejando claro que su momento en la música urbana está en lo más alto.

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