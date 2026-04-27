Dólar en Colombia sigue por debajo de los $3.600: así se cotiza hoy 27 de abril de 2026

El precio del dólar en Colombiapara este lunes 27 de abril de 2026 muestra un comportamiento estable, aunque con leves movimientos en el arranque de la jornada.

De acuerdo con los datos oficiales, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en $3.551,17, manteniéndose prácticamente sin cambios frente al día anterior.

Sin embargo, en la apertura del mercado, la divisa estadounidense arrancó en $3.564,54, lo que representa un incremento de $13,37 frente a la TRM vigente. Este leve ajuste refleja la dinámica habitual del mercado cambiario en las primeras horas del día.

Así se comporta el dólar en la jornada

Durante el inicio de la jornada, el dólar registró movimientos limitados. El precio mínimo alcanzado fue de $3.550, mientras que el máximo también se ubicó en ese mismo rango, evidenciando una baja volatilidad.

Hasta el momento, se han realizado 12 transacciones por un monto cercano a los US$6.000, lo que indica una actividad moderada en el mercado. Este comportamiento sugiere cautela entre los inversionistas, en medio de un contexto económico que sigue ajustándose.

Comparativo: así ha variado el dólar

Aunque el precio actual luce estable en el corto plazo, al analizar el comportamiento en distintos periodos se evidencian cambios importantes. Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar ha disminuido un 1,17%, equivalente a $41,97 menos.

En comparación con el mes anterior, la caída es de 3,38 %, es decir, $124,12 menos. Si se mira desde el inicio de 2026, la divisa ha bajado un 5,48 %, lo que representa una reducción de $205,91.

El dato más relevante se observa en la comparación anual. Frente al 27 de abril de 2025, el dólar ha caído un 16,24 %, es decir, $688,45 menos, lo que refleja una tendencia a la baja en el último año.

En este escenario, el mercado cambiario se mantiene atento a factores externos e internos que puedan influir en el comportamiento del dólar en los próximos días.