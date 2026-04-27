CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia sigue por debajo de los $3.600: así se cotiza hoy 27 de abril de 2026

El dólar en Colombia se mantiene por debajo de los $3.600 este 27 de abril de 2026, con leves movimientos en la apertura y una tendencia a la baja en el último año.

Dólar en Colombia sigue por debajo de los $3.600: así se cotiza hoy 27 de abril de 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 27 de 2026
09:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombiapara este lunes 27 de abril de 2026 muestra un comportamiento estable, aunque con leves movimientos en el arranque de la jornada.

¡Cambió el precio del dólar en el cierre de hoy 24 de abril de 2026! Así quedó
RELACIONADO

¡Cambió el precio del dólar en el cierre de hoy 24 de abril de 2026! Así quedó

De acuerdo con los datos oficiales, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en $3.551,17, manteniéndose prácticamente sin cambios frente al día anterior.

Sin embargo, en la apertura del mercado, la divisa estadounidense arrancó en $3.564,54, lo que representa un incremento de $13,37 frente a la TRM vigente. Este leve ajuste refleja la dinámica habitual del mercado cambiario en las primeras horas del día.

Así se comporta el dólar en la jornada

Durante el inicio de la jornada, el dólar registró movimientos limitados. El precio mínimo alcanzado fue de $3.550, mientras que el máximo también se ubicó en ese mismo rango, evidenciando una baja volatilidad.

¡Cambió el precio del dólar en el cierre de hoy 24 de abril de 2026! Así quedó
RELACIONADO

¡Cambió el precio del dólar en el cierre de hoy 24 de abril de 2026! Así quedó

Hasta el momento, se han realizado 12 transacciones por un monto cercano a los US$6.000, lo que indica una actividad moderada en el mercado. Este comportamiento sugiere cautela entre los inversionistas, en medio de un contexto económico que sigue ajustándose.

Comparativo: así ha variado el dólar

Aunque el precio actual luce estable en el corto plazo, al analizar el comportamiento en distintos periodos se evidencian cambios importantes. Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar ha disminuido un 1,17%, equivalente a $41,97 menos.

EE.UU. acusa a sargento que habría ganado 400.000 dólares apostando por la caída de Nicolás Maduro
RELACIONADO

EE.UU. acusa a sargento que habría ganado 400.000 dólares apostando por la caída de Nicolás Maduro

En comparación con el mes anterior, la caída es de 3,38 %, es decir, $124,12 menos. Si se mira desde el inicio de 2026, la divisa ha bajado un 5,48 %, lo que representa una reducción de $205,91.

El dato más relevante se observa en la comparación anual. Frente al 27 de abril de 2025, el dólar ha caído un 16,24 %, es decir, $688,45 menos, lo que refleja una tendencia a la baja en el último año.

En este escenario, el mercado cambiario se mantiene atento a factores externos e internos que puedan influir en el comportamiento del dólar en los próximos días.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Marcas colombianas anuncian cambio histórico en sus logotipos: esta es la razón

Finanzas personales

La nueva herramienta que acaba con las demoras en los pagos de nómina en Colombia

Educación

Convocatoria para enseñar español en Reino Unido con el ICETEX

Otras Noticias

Conciertos

¿Incómodo?: fanática subió a la tarima durante el show de Feid en Bogotá y así reaccionó el paisa

El show del antioqueño ya es viral en internet por la cantidad de invitados y la inesperada presencia de una fanática suya en tarima.

EPS

Revelan el listado de las EPS más endeudadas de Colombia: revise cuánto debe la suya

Un informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas detalla cuáles entidades concentran la mayor deuda en el sistema de salud.

Inseguridad en Bogotá

Hinchas de Nacional capturados por robo con arma de fuego en TransMilenio: video

Estados Unidos

Revelan la última cifra de muertos que dejan los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe

Liga BetPlay

Inter goleó a Chicó y se metió al grupo de los ocho: así va la tabla de posiciones