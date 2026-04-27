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Invima alertó sobre posibles riesgos al hacer mal uso de pañitos y toallas húmedas

La entidad compartió recomendaciones específicas sobre su uso y algunos de los principales riesgos al saltar las instrucciones.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

abril 27 de 2026
10:03 a. m.
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Los pañitos o toallas húmedas son paños de tela suave o papel impregnado con agua, jabón o agentes hidratantes, que están diseñados para limpiar principalmente la piel.

Pese a que se utilizan para limpiar algunas zonas sensibles, los expertos han alertado su uso ante la posibilidad de que estos contengan varios productos irritantes como el alcohol.

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¿Cuáles son las recomendaciones para usar pañitos húmedos?

Según el Invima, los pañitos húmedos son productos clasificados como cosméticos que se definen como toda sustancia o formulación destinada a entrar en contacto con algunas de las partes superficiales del cuerpo como la epidermis, el sistema piloso y capilar, uñas, labios, órganos genitales externos, dientes y mucosas bucales. Su objetivo principal es limpiar, perfumar, modificar, mejorar su aspecto y mantener en buen estado los olores corporales.

La entidad hizo especial énfasis en este tipo de productos al diferenciarlos de los no cosméticos ya que estas están destinadas principalmente a la prevención, tratamiento, diagnóstico de enfermedades, ni aquellas que deban ser ingeridas, inhaladas, inyectadas o implantadas en el cuerpo humano.

Dentro de los usos más frecuentes se incluye la limpieza general en la piel de bebés, niños y adultos. Así mismo, suele implementarse para la remoción del maquillaje.

Según el Invima, se recomienda utilizarlos únicamente en áreas para las finalidades indicadas por el comerciante. Es decir, un producto destinado para la limpieza del área del pañal no debe ser utilizado para los ojos.

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Advertencias y precauciones de su uso

Es trascendental hacer uso de dichos productos conforme a las indicaciones del fabricante y no mezclarse con otros productos. Así mismo, se debe leer la información en el contenido de la etiqueta de cada producto.

Al no ser un producto estértil no se recomienda sobre zonas lesionadas, heridas abiertas, infecciones, ni en la limpieza de dispositivos médicos como sondas o catéteres. Antes de hacer uso de estos es importante verificar la población a la que se encuentran dirigidos.

Otros de los riesgos asociados con su uso son: evitar que los niños introduzcan los pañitos a la boca, no reemplazar el lavado de manos por estos y no reutilizar estos pañitos ya que estos son de un solo uso desechable.

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