Luisa Castro, novia de Westcol, aparece en redes tras filtrarse presunto video de infidelidad

Una contundente polémica tiene en el ojo del huracán a Westcol a raíz de la filtración de un presunto video suyo en el que, al parecer, se encuentra junto a la streamer argentina Milica dentro de una bañera llena de espuma.

La polémica ha tomado mayor relevancia ya que, actualmente, el antioqueño se encuentra junto a su novia Luisa Castro en un viaje internacional.

RELACIONADO Filtraron videos de Westcol con streamer argentina mientras viaja con Luisa Castro

¿Qué dijo Luisa Castro sobre el presunto video?

No es la primera vez que la pareja se encuentra inmersa en un presunto caso de infidelidad ya que, en semanas pasadas, las redes sociales se vieron permeadas por una serie de fotografías en las que presuntamente se observaba a la modelo junto a otro hombre en Brasil.

Ante el escándalo por la presunta filtración de un video íntimo con el streamer más reconocido de Latinoamérica, la mujer reapareció en redes al compartir una historia, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde mostró detalles de su nuevo viaje en compañía del hombre.

En las cuatro imágenes, compartidas por medio de un collage, se le observa a Castro abordando un avión con destino a París. Sin embargo, en el fondo se logra ver el brazo del empresario, quien sostiene unas cartas de póker y se encuentra en el asiento del lado en la aeronave.

Dichas imágenes confirman que la pareja de antioqueños se encuentra juntos actualmente pese a la divulgación de los videos que, hasta el momento, no han generado un pronunciamiento oficial por parte de los involucrados.

Foto: Captura pantalla IG@luisacastrooo

¿Qué dijo la streamer argentina?

Por otro lado, la famosa creadora de contenido, identificada en redes sociales como Milica, se pronunció sobre lo ocurrido por medio de su cuenta oficial de X en donde aclaró que dichas fotografías se habrían filtrado sin su consentimiento. Así mismo, pidió disculpas a las personas implicadas a las que el contenido de dicho material pueda perjudicar.

“Se filtraron fotos mías con una persona con la que salí, sin nuestro consentimiento (no son de carácter sexual). No tengo nada que ver, jamás haría algo así, las fotos las tenía alguien cercano a mí que al estar en otro país se las llegué a mandar compartiendo mi felicidad en esos momentos. Decidió hacerlas públicas por una apuesta en un live en TikTok”, aseguró.