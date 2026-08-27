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Invima pide no adquirir ni consumir 42 alimentos y bebidas: vea el listado

La entidad señaló que estos productos cuentan con autorizaciones para alimentos y bebidas, pero estarían siendo publicitados con propiedades que no corresponden a su clasificación sanitaria.

alerta del Invima sobre 42 alimentos
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
08:33 a. m.
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El Invima emitió la Alerta Sanitaria No. 267-2026 por el incumplimiento de la normatividad sanitaria vigente en materia de publicidad de 42 alimentos y bebidas que, según la entidad, estarían haciendo uso indebido de registros o notificaciones sanitarias otorgados para su comercialización como alimentos.

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El Invima explicó que los productos señalados obtuvieron sus respectivas autorizaciones sanitarias únicamente para ser comercializados como alimentos y bebidas, por lo que no deben promocionarse como “suplementos deportivos”, “suplementos nutricionales” o “suplementos de uso energético”.

Entre los productos incluidos aparecen proteínas en polvo, maltodextrina, avena, frutas deshidratadas y otros ingredientes. También figuran mezclas para preparar bebidas energizantes y productos como gomas de gelatina y mezclas a base de caldo de hueso.

¿Por qué el Invima alertó sobre estos 42 alimentos?

De acuerdo con el comunicado, las acciones de inspección, vigilancia y control permitieron identificar que los productos estaban siendo promocionados, principalmente en plataformas de comercio electrónico, con propiedades medicinales, preventivas, curativas, nutritivas o especiales que no corresponden a la autorización sanitaria concedida.

Las declaraciones detectadas incluyen referencias al desarrollo, aumento y recuperación de masa muscular, mejoramiento del rendimiento físico y deportivo, reducción de la fatiga, recuperación después del entrenamiento y otros beneficios. En algunos casos, los productos eran presentados directamente como suplementos nutricionales o deportivos.

El Invima recordó que los registros y notificaciones sanitarias relacionados en la alerta fueron otorgados para alimentos y bebidas y no para la categoría de suplemento dietario. Por esta razón, la entidad considera que las afirmaciones utilizadas en su publicidad son incompatibles con la naturaleza y clasificación sanitaria bajo la cual fueron autorizados.

La entidad citó los artículos 272 y 274 de la Ley 9 de 1979, normas que restringen la utilización, en los rótulos o medios de publicidad, de afirmaciones sobre propiedades que puedan generar apreciaciones falsas acerca de la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de un alimento o bebida.

¿Cuáles son los productos incluidos en la alerta del Invima?

  1. Whey Pure - Proteína de suero de leche en polvo.
  2. Best Protein - Proteína aislada de suero de leche en polvo.
  3. 100% Whey Elite - Proteína de suero lácteo en polvo.
  4. BiPro Megaplex / BiPro Classic - Proteína de suero de leche bovina en polvo.
  5. Whey Gold Standard Optimum Nutrition - Mezcla en polvo con proteína de soya y leche descremada.
  6. XL Gainer - Mezcla en polvo a base de proteína de suero de leche, orientada a ganancia de masa.
  7. Nutrición Online - Proteínas de leche en polvo.
  8. Megaplex Creatine HMB & BCAA - Mezcla de maltodextrina, proteína de soya y proteína de suero de leche bovina.
  9. Gainer Pro - Mezcla de maltodextrina y proteína concentrada de suero de leche.
  10. Serious Mass - Mezcla de proteína de soya, leche descremada y deslactosada, vitaminas y minerales.
  11. Isolate Gourmet - Proteína de suero lácteo en polvo.
  12. Cre4 Smart - Bebida energizante en polvo a base de maltodextrina.
  13. The Whey of IMNN - Proteína aislada de suero de leche al 90%.
  14. Pro Beef Isolate - Proteína de carne en polvo.
  15. TNT Crosswhey - Aislado de proteína de suero de leche para reconstituir.
  16. Macroblends Perfect Blend - Mezcla en polvo a base de maltodextrina.
  17. Be One - Proteína aislada de suero de leche en polvo para preparar bebida.
  18. Titan Army - Mezcla de maltodextrina y proteína de suero de leche.
  19. Crea Stack - Producto en polvo a base de almidón hidrolizado de maíz.
  20. Super Mega Gainer - Mezcla de maltodextrina y proteína concentrada de suero de leche.
  21. TNT Mega Mass Gainer - Aislado de proteína de suero de leche para reconstituir.
  22. Mega Gainer - Mezcla en polvo de proteína aislada de suero de leche.
  23. Best Vegan - Proteína de arveja en polvo con BCAA.
  24. Bi Pro Mass - Mezcla de proteína de suero de leche bovina y almidón hidrolizado de maíz.
  25. Wh3y Blend - Mezcla en polvo a base de proteína de suero de leche.
  26. Instinct - Polvo deshidratado de frutas.
  27. Smart - Harina de avena en polvo.
  28. CR Pure - Bebida energizante en polvo.
  29. Intenze - Polvo de frutas deshidratadas.
  30. Iso Clean - Proteína de suero de leche en polvo.
  31. RM - Bebida energizante en polvo.
  32. Mass Evolution - Mezcla en polvo para preparar bebida.
  33. Supreme - Bebida energizante en polvo a base de dextrosa.
  34. Vegan Protein - Proteína de arveja y leche de coco en polvo.
  35. Megaplex Creatine Power - Mezcla de maltodextrina, proteína de soya y proteína concentrada de suero de leche bovina.
  36. Collagen Stack W - Producto en polvo a base de extracto de coco.
  37. Proscience-Ashwagandha - Gomas de gelatina con ashwagandha.
  38. Gluta Stack - Mezcla en polvo a base de maltodextrina.
  39. Iso Whey / Iso Whey Isolate - Proteína aislada de suero de leche al 90%.
  40. Bone Broth Power - Mezcla en polvo a base de caldo de hueso de pollo.
  41. Vegan Pea Protein - Proteína de arveja en polvo.
  42. Best Tasty - Alimento en polvo con proteína de suero de leche.

Vea la alerta completa y las imágenes de los producto aquí.

El Invima recomienda a los consumidores abstenerse de adquirir o consumir los 42 productos incluidos en la alerta sanitaria y en caso de haberlos comprado, suspender su consumo y notificar a las autoridades competentes.

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