Invima prohíbe la venta de 40 productos para tratar la tos, el reflujo y otras molestias

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió siete alertas sanitarias por la comercialización de productos de la marca Aboca que se promocionan como artículos para el cuidado de la salud, pero que no cuentan con registro sanitario en Colombia.

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En total, las alertas 370, 371, 372, 373, 374, 375 y 376 de 2026 identifican 42 referencias de productos que el Invima considera fraudulentas. Según la entidad, estos artículos se comercializan bajo la denominación de "producto sanitario", una categoría que no está reconocida en la regulación sanitaria colombiana, y se les atribuyen propiedades para tratar diferentes afecciones.

La autoridad sanitaria señaló que los productos no cuentan con las autorizaciones exigidas por la normatividad vigente, particularmente el Decreto 677 de 1995. Por esta razón, no han sido evaluados en Colombia en aspectos como calidad, seguridad y eficacia, lo que representa un riesgo para quienes los adquieren y consumen.

¿Cuáles son los productos de Aboca que el Invima incluyó en sus alertas sanitarias?

Las siete advertencias incluyen referencias promocionadas para atender problemas respiratorios, digestivos, intestinales y otras molestias. Entre los productos señalados aparecen presentaciones en comprimidos, cápsulas, jarabes, aerosoles, geles y sobres de granulado.

Estos son los productos identificados por el Invima:

Grintuss: Grintuss Adult Comprimidos, Grintuss Adult jarabe y Grintuss Pediatric jarabe.

Aliviolas FisioLax: presentaciones de 27, 45 y 90 comprimidos, además de jarabe.

Colilen IBS: presentaciones de 60 y 96 cápsulas.

Fitonasal: Fitonasal Pediatric Spray, Fitonasal Spray Concentrado y Fitonasal Biopomada.

Fitostill: Fitostill Plus.

GastroDiger: GastroDiger Jarabe.

Golamir: Golamir Comprimidos, Golamir Spray y Golamir Spray sin alcohol.

LenoDiar: LenoDiar Adult y LenoDiar Pediatric.

Libramed: presentaciones de 138 y 84 comprimidos.

Melilax: Melilax y Melilax Pediatric.

Metarecod: sobres de granulado monodosis.

NeoBianacid: comprimidos de 14, 45 y 70 unidades en sabores limón y menta, presentación Pediatric de 36 sobres y sobres de granulado sabor limón y menta.

NeoFitoroid: NeoFitoroid BioPomada y NeoFitoroid Jabón en Crema Protector y Lenitivo.

Oroben: Oroben Colutorio y Oroben Gel Oral.

Vitamin C Naturcomplex: presentación general y versiones de 14 y 30 comprimidos.

De acuerdo con las alertas, estos productos se promocionan con supuestas propiedades terapéuticas relacionadas con el tratamiento de la tos, el estreñimiento, la congestión nasal, las dificultades digestivas, el síndrome del intestino irritable, la diarrea, el reflujo gastroesofágico, la acidez, las hemorroides y las molestias de garganta, entre otras.

El Invima también identificó que los productos eran publicitados y comercializados a través de la página web de Aboca. La entidad advirtió que su promoción con propiedades terapéuticas no autorizadas puede generar expectativas equivocadas sobre su naturaleza, composición y calidad.

¿Qué deben hacer las personas que compraron o están consumiendo estos productos?

El Invima recomendó abstenerse de comprar las referencias incluidas en las siete alertas sanitarias y suspender inmediatamente su consumo en caso de estar utilizándolas. La entidad también pidió reportar cualquier reacción adversa que pueda estar relacionada con su uso.

La entidad explicó que la ausencia de registro sanitario impide ofrecer garantías sobre el contenido real de los productos, su trazabilidad, fabricación, almacenamiento y transporte. Por lo tanto, los consumidores no tienen certeza sobre las condiciones en las que fueron elaborados y distribuidos.

Las alertas también contienen instrucciones para establecimientos comerciales, IPS y entidades territoriales de salud. Los primeros deben abstenerse de distribuir o comercializar las referencias señaladas, mientras que las autoridades sanitarias deben adelantar actividades de inspección, vigilancia y control, además de gestionar las medidas correspondientes cuando encuentren estos productos.