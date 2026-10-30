Expertos advierten sobre los riesgos del exceso de dulces en Halloween y entregan recomendaciones para los padres

Con la celebración de Halloween y la tradicional recolección de dulces por parte de los niños, especialistas hicieron un llamado a los padres de familia para que supervisen el consumo de golosinas y tomen medidas preventivas que permitan disfrutar la fecha sin poner en riesgo la salud de los menores.

Los expertos señalaron que, aunque se trata de una jornada de diversión, es importante prestar atención al tipo de dulces que consumen los niños, especialmente los más pequeños, así como verificar que los productos estén en buen estado y correctamente empacados.

Atención al tipo y estado de los dulces

Entre las principales recomendaciones está evitar que los niños de corta edad consuman dulces demasiado pequeños, ya que podrían representar un riesgo de atragantamiento. Asimismo, aconsejaron revisar las fechas de vencimiento y el estado de los empaques antes de permitir su consumo.

Los especialistas también advirtieron sobre los peligros que representan algunos dulces blandos para los menores de tres años, debido a que pueden causar obstrucciones en las vías respiratorias y generar emergencias médicas.

El exceso puede causar problemas de salud

Los expertos explicaron que el consumo excesivo de azúcar no solo puede provocar molestias inmediatas, sino también generar afectaciones a largo plazo. En algunos casos, los excesos pueden alterar el funcionamiento del sistema endocrino y aumentar la susceptibilidad a desarrollar enfermedades metabólicas que requieren seguimiento médico.

Además, alertaron que una ingesta elevada de dulces en una sola jornada puede ocasionar síntomas como dolor abdominal, vómito y dolor de cabeza.

Finalmente, recalcaron que el acompañamiento y la supervisión de los padres son fundamentales durante la celebración de Halloween. Insistieron en que moderar el consumo de golosinas y seguir las recomendaciones médicas puede contribuir a que los niños disfruten la fecha de manera segura y sin consecuencias para su salud.