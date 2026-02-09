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Taxi en Bogotá transportaba más de 26 kilogramos de morfina, ketamina e insumos para drogas: así lo descubrieron

Dos personas fueron capturadas en el barrio Polo Club, en Barrios Unidos, luego de que la Policía encontrara el vehículo.

Droga descubierta en un taxi de Bogotá
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
06:23 p. m.
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Un operativo de registro y control permitió descubrir un cargamento de sustancias y elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con la elaboración y distribución de drogas en Bogotá.

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El procedimiento se realizó en la localidad de Barrios Unidos, donde uniformados interceptaron un taxi en el barrio Polo Club y encontraron en su interior varias cajas con diferentes elementos.

Dos personas fueron capturadas durante el operativo y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

¿Cómo descubrieron el cargamento de insumos para drogas dentro del taxi?

Los hechos ocurrieron mientras una patrulla adelantaba labores de vigilancia y control en el sector.

Los uniformados observaron un vehículo de transporte público que les generó sospechas, por lo que decidieron detenerlo para realizar una inspección.

Durante la revisión del taxi encontraron varias cajas. Al verificar su contenido, hallaron 24 paquetes envueltos en vinipel, además de diferentes medicamentos y elementos que llamaron la atención de los policías.

Entre lo incautado había 25 frascos de medicamentos, entre ellos morfina y ketamina, así como jeringas y otras sustancias.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, también fueron incautados más de 26 kilogramos de marihuana.

¿Qué pretendían hacer con estos elementos?

La Policía investiga el posible destino del cargamento y la función que cumplirían los diferentes productos encontrados dentro del vehículo.

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Según las primeras investigaciones, las sustancias y elementos transportados en el taxi presuntamente estarían destinados a estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Las autoridades también indagan si los elementos encontrados serían utilizados como insumos para la elaboración de drogas sintéticas.

¿Qué pasó con los capturados?

Las dos personas que se movilizaban en el taxi fueron capturadas durante el procedimiento.

Tanto los detenidos como los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes y determinar las responsabilidades en este caso.

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