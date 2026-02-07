Proteínas, creatinas, preentrenos, colágenos: Invima emitió alerta por decenas de suplementos
La autoridad sanitaria advirtió sobre decenas de productos promocionados como suplementos dietarios a través de un mismo sitio web: no cuentan con registro sanitario.
Noticias RCN
07:47 p. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió este 2 de julio de 2026 las alertas sanitarias No. 189, 190, 191 y 192, en las que advierte sobre la comercialización ilegal de decenas de productos promocionados como suplementos dietarios a través de la página web nutritmuscle.com.
De acuerdo con la entidad, todos los productos señalados son considerados fraudulentos porque no cuentan con las autorizaciones sanitarias exigidas por la normatividad vigente ni con registro sanitario emitido por la autoridad competente.
Según las cuatro alertas, los productos son promocionados y distribuidos como suplementos dietarios, aunque no han sido evaluados en cuanto a calidad, seguridad o eficacia.
El Invima indicó que esta situación representa un riesgo para los consumidores, ya que se desconoce el contenido real de sus componentes, así como su trazabilidad, procesos de fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte. Además, advirtió que estos productos hacen alusión a propiedades no autorizadas que pueden generar expectativas falsas sobre su naturaleza, origen, composición o calidad.
¿Qué productos fueron incluidos en las cuatro alertas sanitarias del Invima?
Las alertas sanitarias reúnen decenas de productos comercializados como suplementos dietarios, entre ellos aminoácidos, colágeno, creatina, glutamina, resveratrol, omega-3, preentrenos, potenciadores de testosterona, ganadores de masa y proteínas.
Estos son todos los productos incluidos por el Invima en las alertas sanitarias No. 189, 190, 191 y 192 del 2 de julio de 2026:
- EAA+ Aminoacidos Muscletech
- EAA+ Hydration Nutrex
- BCAA 6000 Recovery Nutrex
- BEST BCAA BPI Sports
- Carnivor Beef Aminos MuscleMeds
- Amino Energy On
- Collagen Building Sunwarrior
- Multi Collagen Now
- Marin Collagen Vital Proteins
- Collagen Peptides Aventus Jousfit
- Multi Collagen Microingredients
- Creatine Monohydrate Dymatize
- Creatine Monohydrate Insane Labz
- Creatine Iron Nutrition
- Creatine Monohydrate Nutrex
- Platinum Creatine Monohydrate Muscletech
- 100% Creatine Muscletech
- Creatine Monohydrate
- Creatine Time Vitanas
- Celltech Creatine Muscletech
- Glutamine Fast Vitanas
- Resveratrol Solgar
- NAD+ Nicotinamide Riboside + Resveratrol Bakakoul
- Resveratrol Naturebell
- Resveratrol Complex Piping Rock 1800mg
- Advance Omega-3 & Efas Animal
- Fish Oil Kirkland
- Omega-3 Now
- Psychotic Insane Labz
- L-Arginine Now
- Booty Pump Aventus Jousfit
- Venom Inferno Dragon Pharma
- Psychotic Fruit Punch Insane Labz
- CLA 1000 Nutrex
- Pre Workout Pump
- Vapor X5 Muscletech
- Testrol Original Gat Sports
- Testrol Fire Gold Gat Sport
- Animal TNT+
- Muscle Builder Muscletech
- Advance Test Animal
- Blueox Enhanced Athlete
- Animal Stak
- Alpha Test MuscleTech
- Monster Test Maxx
- Animal M-Stak
- 100% Mass Gainer Muscletech
- Super Mass Gainer Dymatize
- Carnivor Mass MuscleMeds
- Nitrotech Whey Protein Muscletech
El Invima precisó que todos estos productos fueron identificados como fraudulentos al ser promocionados y distribuidos sin registro sanitario, incumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 3249 de 2006.
¿Qué recomienda el Invima a quienes hayan comprado estos suplementos?
Como medida principal, la autoridad sanitaria pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir cualquiera de los productos incluidos en las cuatro alertas. También reiteró que no deben comprarse medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios que no cuenten con registro sanitario vigente, especialmente cuando son ofrecidos por internet, redes sociales o cadenas de WhatsApp.
Para las personas que actualmente consuman alguno de estos productos, el Invima recomendó suspender inmediatamente su uso debido a los riesgos que pueden representar para la salud. En caso de haber presentado algún evento adverso asociado a su consumo, solicitó reportarlo de manera inmediata mediante los canales oficiales de farmacovigilancia.