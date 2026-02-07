Proteínas, creatinas, preentrenos, colágenos: Invima emitió alerta por decenas de suplementos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió este 2 de julio de 2026 las alertas sanitarias No. 189, 190, 191 y 192, en las que advierte sobre la comercialización ilegal de decenas de productos promocionados como suplementos dietarios a través de la página web nutritmuscle.com.

De acuerdo con la entidad, todos los productos señalados son considerados fraudulentos porque no cuentan con las autorizaciones sanitarias exigidas por la normatividad vigente ni con registro sanitario emitido por la autoridad competente.

Según las cuatro alertas, los productos son promocionados y distribuidos como suplementos dietarios, aunque no han sido evaluados en cuanto a calidad, seguridad o eficacia.

El Invima indicó que esta situación representa un riesgo para los consumidores, ya que se desconoce el contenido real de sus componentes, así como su trazabilidad, procesos de fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte. Además, advirtió que estos productos hacen alusión a propiedades no autorizadas que pueden generar expectativas falsas sobre su naturaleza, origen, composición o calidad.

¿Qué productos fueron incluidos en las cuatro alertas sanitarias del Invima?

Las alertas sanitarias reúnen decenas de productos comercializados como suplementos dietarios, entre ellos aminoácidos, colágeno, creatina, glutamina, resveratrol, omega-3, preentrenos, potenciadores de testosterona, ganadores de masa y proteínas.

Estos son todos los productos incluidos por el Invima en las alertas sanitarias No. 189, 190, 191 y 192 del 2 de julio de 2026:

FOTO: Invima

EAA+ Aminoacidos Muscletech

EAA+ Hydration Nutrex

BCAA 6000 Recovery Nutrex

BEST BCAA BPI Sports

Carnivor Beef Aminos MuscleMeds

Amino Energy On

Collagen Building Sunwarrior

Multi Collagen Now

Marin Collagen Vital Proteins

Collagen Peptides Aventus Jousfit

Multi Collagen Microingredients

Creatine Monohydrate Dymatize

Creatine Monohydrate Insane Labz

Creatine Iron Nutrition

Creatine Monohydrate Nutrex

Platinum Creatine Monohydrate Muscletech

100% Creatine Muscletech

Creatine Monohydrate

Creatine Time Vitanas

Celltech Creatine Muscletech

Glutamine Fast Vitanas

Resveratrol Solgar

NAD+ Nicotinamide Riboside + Resveratrol Bakakoul

Resveratrol Naturebell

Resveratrol Complex Piping Rock 1800mg

Advance Omega-3 & Efas Animal

Fish Oil Kirkland

Omega-3 Now

Psychotic Insane Labz

L-Arginine Now

Booty Pump Aventus Jousfit

Venom Inferno Dragon Pharma

Psychotic Fruit Punch Insane Labz

CLA 1000 Nutrex

Pre Workout Pump

Vapor X5 Muscletech

Testrol Original Gat Sports

Testrol Fire Gold Gat Sport

Animal TNT+

Muscle Builder Muscletech

Advance Test Animal

Blueox Enhanced Athlete

Animal Stak

Alpha Test MuscleTech

Monster Test Maxx

Animal M-Stak

100% Mass Gainer Muscletech

Super Mass Gainer Dymatize

Carnivor Mass MuscleMeds

Nitrotech Whey Protein Muscletech

El Invima precisó que todos estos productos fueron identificados como fraudulentos al ser promocionados y distribuidos sin registro sanitario, incumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 3249 de 2006.

¿Qué recomienda el Invima a quienes hayan comprado estos suplementos?

Como medida principal, la autoridad sanitaria pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir cualquiera de los productos incluidos en las cuatro alertas. También reiteró que no deben comprarse medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios que no cuenten con registro sanitario vigente, especialmente cuando son ofrecidos por internet, redes sociales o cadenas de WhatsApp.

Para las personas que actualmente consuman alguno de estos productos, el Invima recomendó suspender inmediatamente su uso debido a los riesgos que pueden representar para la salud. En caso de haber presentado algún evento adverso asociado a su consumo, solicitó reportarlo de manera inmediata mediante los canales oficiales de farmacovigilancia.