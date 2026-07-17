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Así disfrutan sus vacaciones Johan Mojica y Davinson Sánchez tras el Mundial

Johan Mojica y Davinson Sánchez fueron captados bailando con familiares y amigos en una calle en Cali.

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Foto: FCF y AFP

Noticias RCN

julio 17 de 2026
03:58 p. m.
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Luego de finalizar su participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, Johan Mojica y Davinson Sánchez cambiaron el uniforme de sus clubes y de la 'tricolor' por la ropa casual y aprovecharon el receso para disfrutar de unos días de descanso en Cali.

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Los dos futbolistas fueron captados en una reunión en la calle junto a familiares y amigos, donde dejaron ver una faceta diferente a la que acostumbran mostrar dentro de las canchas. En varios videos difundidos en redes sociales se observa a ambos compartiendo entre risas y sacando sus mejores pasos de baile.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre los aficionados, quienes destacaron el ambiente de alegría en el que los jugadores disfrutan de sus vacaciones antes de regresar a sus respectivos clubes.

¿Qué hacen Johan Mojica y Davinson Sánchez en Cali?

Los defensores aprovecharon el tiempo libre tras la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 para reunirse con personas cercanas en la capital del Valle del Cauca.

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Durante el encuentro, tanto Mojica como Davinson participaron de la celebración, bailaron con familiares y amigos, disfrutando de sus vacaciones.

Video viral de Mojica y Davinson bailando

Los videos no tardaron en hacerse virales en redes sociales y dividieron las opiniones de los aficionados. Algunos usuarios criticaron a Johan Mojica y Davinson Sánchez, al considerar que la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 todavía está muy reciente y los hinchas quedaron desilusionados.

En los comentarios, varios hinchas expresaron su inconformidad al ver a los futbolistas disfrutando de una celebración pocos días después de la derrota frente a Suiza.

Sin embargo, otros seguidores salieron en defensa de los jugadores y recordaron que ambos se encuentran oficialmente de vacaciones antes de reincorporarse a sus clubes.

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Para este grupo de aficionados, Mojica y Davinson tienen derecho a compartir tiempo con sus familiares y amigos tras una exigente temporada y después de representar al país en la Copa del Mundo, por lo que consideraron normales las imágenes que hoy circulan ampliamente en las redes sociales.

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