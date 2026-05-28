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Anestesiólogos del hospital de Caldas, Antioquia, suspenden sus servicios porque no les pagan desde 2025

Anestesiólogos de un hospital en Caldas suspenden sus servicios porque no les pagan desde 2025

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
08:05 a. m.
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El Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Caldas, ubicado en el sur del Valle de Aburrá, enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes tras el anuncio de ocho anestesiólogos de suspender sus servicios debido a una deuda acumulada que asciende a $1.300 millones.

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La medida implica la paralización de cirugías y procedimientos médicos que requieren anestesia. Este hospital atiende no solo a la población local, sino también a pacientes remitidos de otros hospitales del suroeste de Antioquia.

La situación de inconformidad e incumplimiento con los pagos la confirmó el representante de los anestesiólogos del hospital:

En 20 años es la primera vez que el hospital está en una situación tan catastrófica de no tener pago ocho meses.

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No les pagan a anestesiólogos del hospital de Caldas desde 2025

Los especialistas no reciben remuneración salarial desde septiembre del año pasado, completando ocho meses sin pago.

La no presencia de anestesiólogos implica que procedimientos de cirugía para ginecoobstetricia, ortopedia, cirugía en general, no se puedan realizar, no solo para el hospital, sino para pacientes remitidos de otros hospitales del suroeste de Antioquia.

Los profesionales han logrado sostener la atención médica gracias a que "la organización a la que pertenecen los anestesiólogos tiene unos flujos de caja que les permiten resistir un tiempo, pero ya esta situación supera cualquier posibilidad de financiamiento".

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Incumplen acuerdos de pago a los anestesiólogos

Los intentos de negociación han resultado infructuosos hasta el momento.

Desde principios del año se llegó a un acuerdo con el gerente del hospital por escrito y no cumplió absolutamente ninguno de los pagos.

Los anestesiólogos también propusieron alternativas como la cesión de pagos a través de las EPS, pero tampoco aceptó la cesión de pagos, indicó el médico.

La crisis afecta directamente a la población que requiere atención quirúrgica y procedimientos médicos en la región. Sin anestesiólogos disponibles, incluso procedimientos menores deben ser suspendidos, comprometiendo la capacidad operativa del hospital y obligando potencialmente a los pacientes a buscar atención en otras instituciones más distantes.

Los anestesiólogos han agotado las vías de diálogo, acudiendo inclusive a la junta directiva del hospital sin obtener resultados. La comunidad médica y los pacientes esperan que en las próximas horas o días se concrete un acuerdo que permita restablecer los servicios quirúrgicos en esta institución.

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